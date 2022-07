Artivistas de Barrio Logan dicen ¡Basta! a la contaminación

Por Pablo J. Sáinz

Ahora que Barrio Logan enfrenta lo que muchos consideran una muestra más de la discriminación y olvido que históricamente ha prevalecido en el área, un ejército de artivistas artistas comprometidos socialmente, se está uniendo para a través de su arte decir ¡basta!

“El arte es una parte integral de Barrio Logan”, dice Brent Beltrán un residente del vecindario y curador de Until Our Last Breath: Barrio Artistas Contra San Diego’s Toxic Maritime Industry, una exhibición que estará solo por una noche el sábado 31 de mayo en Chicano Art Gallery en Barrio Logan. “El arte y el activismo son las maneras en que esta comunidad ha podido expresarse a sí misma a través de los años”.

En Until Our Last Breath, una veintena de artistas locales expresan su oposición a la contaminación y se declara a favor de las Propuestas B y C, que, de ser aprobadas en las elecciones primarias del 3 de junio, pondrían restricciones en la industria marítima a la vez que reduciría la cantidad de contaminantes industriales.

“Esta exhibición es parte de la tradición de resistencia de Barrio Logan”, dice Beltrán. “Cuando algo está mal, esta comunidad se levanta y exige justicia. Y los artistas siempre han estado al frente de eso”.

En Barrio Logan hay una larga tradición de artivistas: artistas comprometidos en utilizar su obra para ayudar a mejorar las condiciones de su comunidad.

Los murales de Chicano Park son el mayor testimonio del activismo político y social de este barrio, considerado el corazón de la población mexicana de San Diego.

Mientras que los que se oponen a estas propuestas y están a favor de más presencia industrial en el área han podido recaudar alrededor cientos de miles de dólares, los activistas ambientales a favor solo han recaudado un poco más de $10 mil dólares.

“No podemos comenzar la batalla con dinero, porque no tenemos”, dice Patricia Aguayo, una muralista de Chicano Park que está participando en la exhibición con una pintura donde aparece un niño con una máscara antigás y un balón de futbol. “Estas cosas deben ser compartidas, discutidas y recordadas. Esta pelea no se acaba hasta que la justicia prevalezca para un San Diego más saludable. Pelear por sus derechos no es nada nuevo para Barrio Logan”.

Para César Castañeda, propietario de Chicano Art Gallery, galería donde se realizará la exhibición, es importante que el público sepa lo que los artistas tienen que decir.

“Al seguir la tradición de protesta a través del arte, Barrio Logan ha podido vencer muchos obstáculos”, dice Castañeda. “El arte tiene una manera de alcanzar a la gente y de hacerla pensar más a fondo”.

Until Our Last Breath incluye obra de algunos de los artistas y muralistas chicanos más activos en San Diego, entre ellos Víctor Ochoa y Mario Torero, pioneros del Movimiento Chicano en la ciudad y dos de los primeros muralistas en Chicano Park.

Beltrán dijo que la exhibición reúne a las generaciones anteriores de artistas con los más jóvenes. Aunque hay diferencias de edades y experiencia, todos tienen la misma conciencia social. Esto queda demostrado en sus obras, que tienen algo que decir políticamente.

“Presenta una mezcla solida de artistas chicanos veteranos y de la nueva generación de artistas”, indicó. “El problema de la contaminación de la industria marítima trasciende generaciones y la exhibición es un reflejo de eso”.

El evento incluirá música en vivo y una presentación especial de Georgette Gómez, representante de la Environmental Health Coalition, una de las organizaciones del medio ambiente que más apoya a las Propuestas B y C.

“Con una obra inigualable, los artistas de Logan han Pindado un barrio lleno de injusticias sociales y ambientales por décadas”, dijo Gómez. “La gente de Barrio Logan ha resistido al crear una belleza en sus murales y ahora con el desarrollo de un nuevo plan comunitario –un tipo diferente de arte comunitario”.

Until Our Last Breath abre sus puertas cuatro días antes de las elecciones del 3 de junio, fecha en la que los artistas alientan al public a votar Si por las propuestas B y C.

La exhibición gratuita será el sábado 31 de mayo, de 6 p.m. a 10 p.m. en la Chicano Art Gallery, 2117 Logan Ave. #1, Barrio Logan. Informes: desdelalogan@gmail.com o www.environmentalhealth.org.