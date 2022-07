Calendar of Events:

The 7th Annual Brauzilian Day Street Fair and Parade

The 7th Annual Brazilian Day San Diego Street Fair and Parade is the largest Brazilian Festival in the United State, after Brazilian Day, New York, attracting over 50,000 attendees annually. Brazilian Day will once again bring the spirit of Brazil to the heart of San Diego’s iconic beach town, Pacific Beach, with this year’s theme Getting into the Brazilian “Flavor.”

The event is located just one block from the beach, on five blocks of the lively Garnet Avenue. The Brazilian festival provides a day for the entire community to come together to embrace the cultural flavors, sounds, and arts of Brazil.

It is free to the public, and provides activities and entertainment the whole family can enjoy. Children will enjoy a kids’ zone with games and activities. vendors will serve up traditional Brazilian dishes and other fair favorites, as well as display multi-cultural arts, crafts, souvenirs and more. Non-stop entertainment will take place on two stages with energetic music and spectacular dance ensembles. The highlight of the festival is the carnival style parade, full of vibrant floats, extravagant costumes, and contagious rhythms.

Brazilian Day San Diego will take place Sunday, September 7, 2014 from 11:00am until 7:00pm, on Garnet Avenue between Bayard St. and Everts St. in Pacific Beach. The parade is scheduled from 3:00-4:00pm.

El Festival De la Vela Embellezerá El Embarcadero De San Diego en Septiembre

El Festival de la Vela del 2014 patrocinado por el Museo Marítimo de San Diego transformará el Embarcadero en un parque náutico. Una serie de barcos extraordinarios y más de veinte barcos de vela nos visitarán del 29 de agosto al 1 de septiembre de este año. El festival ofrece música, exhibición de distintos barcos, apetitosas comidas y deliciosas bebidas de una gran variedad de puestos; también ofrece actividades para familias, un zoologico para niños y una serie de puestos con una gran variedad de articulos de venta con más de 150 vendedores.

Batalla de Cañones

Durante el festival varios barcos participarán en una exhibición reflejando una batalla náutica de cañones. Interesados pueden compartir de esta experiencia a bordo de uno de los barcos participantes. El costo del boleto es de $65 por adultos y $40 por niños menores de 12 años de edad. Los boletos se pueden obtener por adelantado en el sitio web: www.sdmaritime.org. Esta actividad es sumamente popular y los boletos son muy pedidos, se recomienda ob-tener su boleto con anticipación y se requiere boleto de ad-misión general. Esta actividad no es recomendada para niños menores de 5 años.

Zona Para Niños

El zoologico está abierto sábado, domingo y lunes de 11am a 4:00pm.