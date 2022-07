Chicano Park: “Hemos luchado muchas batallas para llegar a donde está hoy”

Por Pablo J. Sáinz

Por 44 años, desde la toma del terreno donde hoy está Chicano Park, un ejercito de voluntarios, activistas y artistas, ha luchado fuertemente para mantener el parque en las manos de la comunidad de Barrio Logan.

Desde detener al estado de construir una estación de la Patrulla de Caminos de California hasta la restauración de los murales históricos para las generaciones futuras, la gente ha sido una voz poderosa por Chicano Park y todo lo que representa.

No es de sorprender, entonces, que este año la celebración de Chicano Park Day, que tendrá lugar el sábado 19 de abril de 10 a.m. a 5 p.m., tenga un tema muy significante: La tierra es de quien la trabaja. The Land Belongs to Those Who Work It.

“El tema es relacionado con la toma de Chicano Park en 1970, y la comunidad que ha trabajado en la tierra de Chicano Park por los últimos 44 años”, dijo Tommie Camarillo, presidenta del Chicano Park Steering Committee, la organización comunitaria a cargo de la administración del parque. “Es acerca de la gente que ha sido voluntaria todos estos años trabajando en Chicano Park”.

Camarillo dijo que no solo los miembros del Chicano Park Steering Committee o los muralistas deberían ser reconocidos, sino que hay todo tipo de personas que han dado de sí de alguna u otra manera para hacer del parque lo que es hoy: Un Tesoro Nacional, ya que fue incluido en el Registro Nacional de Sitios Históricos, la lista oficial de los sitios históricos de la nación dignos de ser preservados.

“Hemos luchado muchas batallas para llegar a donde está hoy”, dijo. “Ha tomado 44 años, y no es gracias a algún político o una agencia de gobierno. Está aquí gracias a la comunidad. No han sido una o dos personas o un grupo específico de personas. He visto mucha gente ir y venir y todos han contribuido a este parque”.

Los luchadores a favor de Chicano Park, como dijo Camarillo, incluyen una larga lista de miembros de la comunidad, residentes de Barrio Logan por mucho tiempo que ven al parquet como el corazón de la comunidad mexicana en San Diego.

La historiadora Josie Talamantez, quien también es miembro del Chicano Park Steering Committee, por más de 14 años ha trabajado arduamente para que Chicano Park fuera incluido en el Registro Nacional de Sitios Históricos, hasta principios del 2013, cuando el parque por fin fue incluido oficialmente.

Talamantez dijo que durante toda la historia, los residentes de Barrio Logan han enfrentado muchas batallas y mantener a Chicano Park es solo una de ellas.

“El gobierno no ha tenido respeto ni compasión por la gente que vive aquí”, dijo Talamantez, quien añadió que ella y otras personas están trabajando para crear un museo relacionado a Chicano Park en los próximos años.

Para el muralista de Chicano Park, Víctor Ochoa, Chicano Park Day es un gran momento cada año donde los jóvenes pueden aprender más acerca de la historia del parque.

“Nuestra juventud no solo va a Chicano Park Day a escuchar la música en vivo o a ver las exhibiciones de automóviles.

En verdad creo que cuando están en el parque, tienen un gran sentido de comunidad, un sentimiento espiritual y cultural”, dijo Ochoa, que cada año enseña un taller de arte para los jóvenes y niños durante el evento. “Solo al venir a Chicano Park aprenden de su historia como chicanos. Eso no se los enseñan en la escuela”.

El Regidor David Álvarez, que representa a Barrio Logan en el Cabildo de la Ciudad de San Diego, dijo que “Chicano Park es un ejemplo de la amplia historia cultural, política, económica y social de la comunidad”.

Álvarez, que creció a unas cuadras del parque, añadió que el Chicano Park Steering Committee merece el reconocimiento por ser “los cuidadores del parque y los vigilantes en todos los temas políticos y sociales que le afectan”:

Para obtener más información Chicano Park Day 2014, por favor visite www. chicano-park.org.