El Frente Cívico Michoacano y su apoyo a los migrantes

Por Abel Astorga Morales

Desde finales del año 2014 empezó a gestarse en el estado mexicano de Michoacán el Frente Cívico Social de Michoacán, en el que se aglutinan diversos sindicatos y grupos sociales, para acumular todo el descontento que existe en ese estado sobre los dirigentes de todos los partidos y todos los niveles de gobierno. La idea es desarrollar poder político electoral con el objetivo de tomar control del gobierno del estado y por consecuencia imponer un programa de gobierno “emanado del pueblo”. Una de las organizaciones que conforma este Frente, es Alianza Braceroproa activa desde 1998, y que durante 17 años ha abrazado la causa de los ex migrantes braceros tanto en México como en Estados Unidos.

Desde finales del 2014 el Frente realizó diversas acciones significativas, y más recientemente, el 21 de enero en Morelia, integrantes de Braceroproa bloquearon la vialidad en ambos sentidos frente a la Casa de Gobierno. Con esta y otras acciones se busca que se concierten reuniones con el Secretario de Gobierno, representantes de migración y la Secretaria de Salud. Son diversas las peticiones de los ex braceros, mismas que enviaron en un pliego petitorio (auspiciado por el Frente Cívico de Michoacán) al gobernador del estado Salvador Jara Guerrero.

Entre las peticiones del pliego -firmado por Ventura Gutiérrez, líder de Braceroproa- destacan que, los ex braceros solicitan que se acuerde una reunión con el Secretario de Salud para darle a conocer la idea de un fondo especial dentro del Fideicomiso de los Ex braceros (30 MDP) que pudiera beneficiar a cientos de ex migrantes michoacanos con hoja de pago que todavía no se les paga su apoyo social de 38 mil pesos aprobado desde 2005. También, que su gobierno estatal solicite a la Secretaria de Gobernación (SEGOB) la base de datos de ex braceros y sus beneficiarios que están publicados en la listas 40-46 desde el año 2012, y que no han cobrado, ya que 853 de estas personas son de Michoacán. Esto con el fin de contactarlos y otorgarles la asesoría necesaria para que puedan cobrar su apoyo social. Asimismo, que se solicite a la SEGOB una interpretación del Artículo 8º Transitorio del Presupuesto de Egresos Federal 2015, ya que de 38 mil a 42 mil mexicanos (el 8 por ciento michoacanos,) pudieran recibir su apoyo social con base en la nueva interpretación que se le dé a este Artículo. De igual manera, se sigue abogando por la apertura de una nueva y última mesa receptora, para registrar a los ex braceros faltantes y que puedan acceder al pago del apoyo social.

Como ha sido costumbre en la lucha social de estos migrantes del ayer, sus causas abrazan además las de los migrantes de hoy. Por ello, el pliego enviado por Braceroproa también solicita al gobernador que, como integrante de la CONAGO solicite el apoyo del resto de los gobernadores del país, así como el del Congreso de la Unión y el presidente Enrique Peña Nieto, para que apoyen de todas las formas posibles la Orden Ejecutiva del Presidente Obama a favor del otorgamiento de permisos temporales para radicar y trabajar legalmente en Estados Unidos a mexicanos sin documentos. Esto se traduciría en un beneficio para 4.2 millones de mexicanos (8 por ciento michoacanos). Por último, la exigencia es que el gobernador gire instrucciones a la secretaria correspondiente de su gobierno para que se establezca una base de datos de migrantes internos y externos “desaparecidos”, con el fin de llevar a cabo “una agresiva búsqueda de estas personas por todos los mecanismos posibles”.

En los próximos meses veremos el desenlace que autoridades y sociedad den a estas peticiones. Por lo pronto, en cuanto a la reinterpretación del Artículo 8º Transitorio, en enero la SEGOB respondió a Braceroproa que dicha dependencia no intervino en la redacción de ese precepto, sino que fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determinó su elaboración, por lo que, como ha sucedido a lo largo de 17 años con el problema de los ex braceros, sus peticiones son turnadas de una dependencia a otra, y las largas a una problemática que requiere una solución pronta e íntegra, siguen apareciendo. Por ahora, Braceroproa -apoyada por el Frente Cívico Michoacano- sigue promoviendo la lucha de los migrantes y ex migrantes, y espera -por fin- alcanzar justicia para los ex braceros en este 2015.