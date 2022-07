Eugenio Derbez Sobre “Miracles from Heaven”, Paseo de la Fama en Hollywood y Su Vida en EE.UU.

POR Geneva Gámez-Vallejo



Eugenio Derbez es un nombre reconocido en México, será porque es el país en el cual desarrolló una carrera de más de tres décadas como actor, comediante, guionista, escritor,empresario,productor y director. Extraordinariamente creativo, era tan sólo un niño… poco antes de su adolescencia, cuando debutó en televisión, jamás auguraría el éxito que su talento le depararía para el futuro, ni mucho menos creería que él, sería el escritor, productor y actor de la película más exitosa en español de los últimos tiempos en Estados Unidos.

Era jueves por la mañana cuando logré contactar a Derbez, después de lo que para él había sido un día largo, ya que en los últimos meses se ha dedicado a promocionar su más reciente película “Miracles from Heaven”, en donde comparte créditos al lado de la actriz Jennifer Garner, lo cual le ha llevado a ofrecer entrevistas en vivo en programas de tv, prensa, radio, redes sociales y via telefónica. Sin embargo, esta semana era distinta y excitante para el actor, ya que le hicieron la entrega de su Estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, el 10 de marzo del 2016, para ser exactos. El tener la oportunidad de entrevistar a la estrella que arrasa en Hollywood, en medio de entrevistas, de un medio de comunicación a otro, pareciera un milagro en sí.

Relajado a pesar del trajín, lo primero que hizo Derbez, fue ofrecer de antemano una humilde disculpa por si la llamada se perdía, ya que a su celular estaba a punto de descargarse. Afortunadamente, la entrevista se logró en su totalidad.

A pesar de lo cansado que resultan las conferencias de prensa y giras de promoción, Derbez se escuchaba ansioso por compartir la emoción de su éxito con nosotros. Le preguntamos: ¿Alguna vez te imaginaste tener una estrella, en el Paseo de la Fama en Hollywood?. “No, no, … la verdad que mi carrera ha llegado a un lugar que nunca imagine, gracias a Dios”, nos respondió, “Yo antes pensaba que las estrellas del Paseo de la Fama en Hollywood, sólo se las daban a actores ciudadanos americanos, nunca tuve ni la más remota idea, de tener mi propia estrella”.

Si conoces la trayectoria de Derbez, sabrás que es muy sencillo y humilde. Lo cual nos llevó a preguntarle por qué había elegido a Joél Villagrán, encargado del mantenimiento del edificio en donde vive en Los Ángeles, CA, para ser el maestro de ceremonia y dirigir el discurso en donde le otorgarían la estrella número 2,576.

“Porque significa lo que realmente soy”, expresó el actor de 54 años.

“Tuve la opción de invitar a grandes celebridades de Hollywood, hice un par de llamadas, pero me di cuenta que no era lo que deseaba, por un lado me debo a los latinos, y qué mejor manera de demostrarlo, logre convencer a los patrocinadores que permitieran a Joél llevar a cabo la presentación”.

En el discurso Villagran bromeo, “Yo no sé por qué el me eligió a mí, y no a Brad Pitt, pero me siento honrado”, continuó… “En nombre de todos los latinos de este país, felicidades, te has ganado tu estrella en Hollywood, te deseo mucho éxito en el futuro, porque cuando tú triunfas, todos triunfamos, tú eres uno de nosotros, te quiero mucho”.

Como nuevo residente de Estados Unidos en Hollywood, quisimos saber cuál ha sido su mayor reto desde que llegó, a lo cual nos confesó que este he sido dominar el inglés.

“El idioma, te hace sentir tan diferente, es complicado, hablo inglés pero necesito perfeccionarlo para perder el acento, estoy tomando clases de inglés”. Además, confesó sentir un poco de celos de su esposa, Alessandra Rosaldo, quien habla casi perfectamente el idioma.

Le preguntamos al actor, nombrado uno de los latinos más influyentes del 2014, según la revista Variety, si se identifica con los inmigrantes de este país, inmediatamente respondió “Sí, por supuesto, soy un inmigrante más en este país, también soy discriminado como mis compatriotas y hermanos latinos, he sido discriminado en el aeropuerto, sólo por ser latino, estoy en lo mismo”.

Tal vez esta sea una de las razones, por la cual ha ventilado su punto de vista contra el candidato Donald Trump, en una entrevista con el presentador de Univisión, Jorge Ramos, Derbez dijo “Yo creo que no hay que quedarse callados, yo creo que sí hay que abrir la boca; yo creo que sí hay que contestarle a Trump”.

Sin embargo, no todo ha sido discriminación y mala política, la filmación de “Miracles from Heaven” le dio mucha satisfacción y nuevas amistades; como Jennifer Garner, de quién se expresó con cariño.

“Jennifer es maravillosa, es como la ves en pantalla, todo el día bromea, es realmente cálida y humana”.

“Me ayudaba mucho con mis textos y guiones”, compartió sobre su compañera con una sonrisa que la percibimos hasta en el teléfono. De la película comentó, que esperaba al público en general, e hizo énfasis que no es depresiva para nada, tal vez les sensibilice y rueden unas lagrimitas, pero asegura que es una película para toda la familia que llena el corazón.

Se preguntarán qué es lo qué más extraña el comediante mexicano, creemos que los tacos, la comida, la familia y los amigos. Nos dijo pensativo… “No extraño la violencia, no extraño la contaminación que hoy más que nunca, hay en la ciudad, pero sí extraño a la familia, los amigos y la comida”, expresó

el actor.

A sólo dos meses de contraer nupcias la mayor de sus cuatro hijos, le preguntamos, qué consejo le daría a su hija Aislinn Derbez y su prometido, el actor Mauricio Ochmann, para que perdure su matrimonio ya que ambos son figuras públicas, a lo cual respondió: “Revisen sus prioridades, para mi la familia no fue siempre mi prioridad y tuve muchos fracasos en mi vida personal”.

Añadió “el dinero y la fama no son tan importantes, como es formar una familia”.