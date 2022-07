Arranca Gira Local de Talentosa Artista Internacional Giovana

Por María González Amarillo

Giovana tiene 19 años, lleva toda su vida cantando y poco a poco está haciendo su sueño realidad, se está convirtiendo en una artista. Esta mexicana, establecida en la ciudad de San Diego desde hace 12 años, comenzará una gira local el próximo 10 de noviembre. Su primer concierto tendrá lugar en Tin Roof, en el centro de San Diego.

“Supe que quería dedicarme a la música desde muy chica”, comenta la joven a La Prensa en exclusiva. “Mi papá siempre me ponía Luis Miguel y Michael Jackson y cantaba sus canciones. A los 9 años de edad, comencé a tomármelo más en serio. Escribía mis canciones, me grababa en el teléfono. Y después me vine a San Diego y empezó toda mi carrera.”

Su gira durará alrededor de cuatro meses, incluyendo establecimientos tan reconocidos como el Music Box. Ell calendario de conciertos se irá actualizando en sus redes sociales, en las cuales cuenta con más de 33,000 fans en su página de Facebook, 5,000 en Twitter más de 22,000 en su canal de Youtube, con casi cinco millones de vistas.

“He hecho muchas versiones de canciones, algunas son inéditas. Todas estarán a la venta en iTunes”, relata Giovana. “Y en este tour local presentaré mi último disco, llamado Prince of Paranoia, al que hemos ido agregando canciones en el estudio Signature Sound”.

La cantante ofrece temas tanto en español como en inglés, aprendido gracias a la labor de su abuela como maestra cuando vivía en México. Giovana conoció a Luis Arteaga, dueño de Signature Sound Studio hace ya casi 6 años. Signature Sound ha producido a artistas de renombre como U2, Akon, Tpain, Christian Castro, REIK, Santana, Blink 182, entre otros. Luis Arteaga le dio la oportunidad a Giovana de crecer como artista desde el momento en que escuchó su voz.

“Ahí empezamos a sacar vídeos en Youtube, a cantar en lugares y posteriormente participé en La Voz México, en la edición del 2013, donde quedé entre los finalistas. Hace un año me fue concedida la visa de artista, la cual me ha permitido trabajar en San Diego y firmar un contrato formal con Signature Sound Studio”, cuenta ella.

“Participar en La Voz México fue muy cansado”, añade. “Cuando subes al escenario, es como si si estuvieras subiéndote a una montaña rusa, sientes mariposas. Pero después vas cantando y la sensación es espectacular al tener a aritstas reconocidos viéndote, además del público y la gente detrás de la cámara”.

Si bien el famoso programa de televisión le proporcionó la plataforma para llevar su carrera al siguiente nivel, Giovana ya contaba con una presencia online relevante, además de muchas enseñanzas aprendidas a través de su formación doble entre la escuela y en casa desde hace cuatro años y el entrenamiento diario de horas en el estudio desde hace seis años. En la actualidad practica rigurosamente sesiones de mínimo tres horas diarias.

“Desde que entré a primero de preparatoria cambié de la escuela tradicional por la escuela en casa, principalmente porque no me daba tiempo de hacer tareas al ir y venir de la escuela, grabar durante horas en el estudio, y llegar a casa a las 11 de la noche”, explica la artista.

“Mi familia siempre ha estado ahí. Mi padre siempre me ha ayudado en lo profesional, a enfocarme en mis sueños, a estar centrada y no dejarme llevar por las distracciones habituales de los jóvenes de mi edad. Es mi papá y mi manager, cosa que a veces se puede poner difícil. Entonces, mi mamá es la que me ha apoyado más del lado emocional, cuando es momento de sentarse y platicar conmigo”, sonríe la joven.

La música de Giovana se basa en baladas, mezcla de pop y R&B. Sus temas hablan de tristeza, relaciones infieles, rebeldía y más. Giovana ha tenido momentos difíciles al experimentar su recién adquirida popularidad, pero como ella afirma, “mi papá siempre me ha guiado y me ha dicho que sea siempre yo misma, que no pasa nada digan lo que digan, que sé quién soy y que nadie me va a quitar la luz que tengo”.

La artista no solo parece tener talento como cantante. Entre ensayo y ensayo, el año pasado se dedicó durante un mes a la grabación de una película titulada, “La Ruta Madre” que se lanzará el próximo año y en la que participa activamente.

“Fue una experiencia nueva para mí”, afirmó. “La actuación nunca me había llamado la atención hasta que empecé a hacer cursos y surgió este proyecto. Fue un mundo totalmente diferente al de la música y me gustó mucho. Voy aprendiendo poco a poco, como cuando empecé a cantar. Sin duda aceptaría otro proyecto si me llegara en el futuro, no cierro esa puerta”.

Giovanna ha hecho de San Diego su hogar permanente entre gira y gira. Ciudad que le encanta y desde donde desarrolla todos sus proyectos. Además de interactuar activamente con sus fans a través de sus redes sociales, está trabajando con la radio Exa FM de México para que reproduzcan sus canciones originales.

“El año pasado me tocó cantar durante el festival Entijuanarte, donde le canté a mis fans por primera vez. Al salir de mi concierto vino una multitud de gente. No sabía si me iban a hacer daño (risas), o si me iban a pedir autógrafos. Fue un momento muy especial, pues me dijeron que les encantaba cómo interpretaba mi canción de Alicia Keys, de Bruno Mars, que me seguían en Facebook. Me pidieron autógrafos, fotos. Se siente padre”, recuerda Giovana.

Según la artista su sueño es que su música toque muchos corazones en el mundo para dar un mensaje bonito y hacer la diferencia. Declara que es fundamental creer en sí mismo y que todo es posible. Que los únicos que nos ponemos barreras somos nosotros mismos y que no hay que darse por vencido en la búsqueda de lo que te hace feliz en la vida.

“En pocas palabras, la vida no es de color rosa. Es un sacrificio pero a mí no me pesa porque estoy haciendo algo que me gusta. Ese es el mensaje que quiero dar a la gente, sea a chavos de mi edad o cualquier persona que está tratando de lograr sus sueños y sus metas. No es fácil, pero vale la pena.”

Los interesados en este talento musical pueden saber más de ella accediendo a facebook.com/giovanamusic, youtube.com/giovanasinger, http://giovanamusic.com/ o buscando en Twitter @Giovanamusic.