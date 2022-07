Community Notes:

El Segundo Festival de Mariachi y Competencia Anual Agregará un Componente Educativo a su Programa

El año pasado, la Cámara de Comercio de National City emprendió el camino de enriquecer la experiencia cultural de la comunidad, mediante la incorporación de una competencia de mariachi a su celebración anual del Cinco de Mayo. En un esfuerzo por apoyar a la juventud de hoy en su desarrollo educativo y artístico, el segundo Festival y Competencia de Mariachi anual ofrecerá este año talleres para estudiantes de mariachi en el campus de la Universidad de San Diego.

Los talleres consistirán de dos días de clases impartidas por algunos de los instructores más respetados en la industria de la música del mariachi, incluyendo al reconocido mariachi University of Texas Pan American Mariachi Aztlán. Por más de 15 años, UTPA Mariachi Aztlán ha sido seleccionado como el “Mariachi Sobresaliente de un Colegio o Universidad”, en la competencia nacional de San Antonio y Alburquerque. Han tocado para el Presidente Obama y colaboraron junto con la Houston Grand Opera para encabezar la producción escénica de la primer Opera de Mariachi en el mundo: Cruzar la Cara de la Luna. Han sido invitados a viajar por todo el país para promocionar el folclor de la música mexicana y ahora, gracias al patrocinio de Southwest Airlines, UTPA Mariachi Aztlán visitará San Diego para participar en esta oportunidad tan única.

Las clases se llevarán a cabo el jueves, 13 y el viernes, 14 de marzo y están disponibles para todos los estudiantes a nivel secundaria y preparatoria que deseen mejorar sus habilidades en la música de mariachi. El jueves finalizará con una muestra por parte de los estudiantes, y cuatro grupos serán seleccionados para tocar en el concierto del viernes en el campus de USD. Las inscripciones ya están abiertas y el cupo es limitado. Para obtener más información e inscribirse, los estudiantes interesados deben visitar www.mariachifest.com.

El segundo Festival y Competencia de Mariachi Anual, el más grande en San Diego, se llevará a cabo en el parque Pepper Park de National City, el sábado, 15 de marzo. Este es un evento gratuito que ofrecerá a la comunidad un ambiente seguro para celebrar la diversidad de la cultura mexicana, promoviendo a la vez la salud y el bienestar familiar. Además de presenciar la competencia de mariachi con estudiantes de Estados Unidos y México, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de las actuaciones en vivo de afamados músicos como el ganador del premio Grammy, Mariachi Los Camperos de Nati Cano y el notorio Mariachi Viva Tecalitlán de Guadalajara, México.

Superintendent Asks San Diegans to “Dream Together” and Chart Course for Schools

San Diego’s school superintendent, Cindy Marten, is asking San Diegans to “dream together” and help chart the course for San Diego’s schools at a series of forums.

The “Vision 20|20 Forums” will be sessions to provide input on what is working, what could be improved upon, and how will the district and community work together to accomplish the district¹s Vision 2020. The answers to these questions will help chart the course of California’s second-largest school district.

“We are committed to having clear, long-term priorities based on our Vision 2020,” said Kevin Beiser, Board of Education President. “We believe that when our priorities are inspired and informed by our parents, students, employees and community members, we will have important information for long-range planning with students at the center.”

The “Vision 2020 Forums: What Kinds of Schools Do We Want” series offer parents, staff, students, and community members an opportunity to give input to the superintendent and the board members on priorities for our students and schools.

“These forums will yield a clear and collective sense of our district-wide long-term priorities,” said Superintendent Cindy Marten. “We look forward to continued stakeholder engagement beyond these forums as we work together to create quality schools in every neighborhood.”

San Diegans are encouraged to attend the meeting in their Sub-district but can attend any of the meetings listed below.

— Tuesday, Feb. 18, 5:30-7:30 p.m., Patrick Henry High School, 6702 Wandermere Dr. (92120), Sub-District B, Board President Kevin Beiser Cancelled.

— Monday, Feb. 24, 7-9 p.m., Mission Bay High School, 2475 Grand Ave. (92109), Sub-District C, Trustee Scott Barnett

— Monday, Mar. 3, 7-9 p.m., Mira Mesa High School, 10510 Reagan Rd. (92126), Sub-District A, Trustee John Lee Evans

— Monday, March 10, 7-9 p.m., Crawford High School, 4191 Colts Way (92115), Sub-District E, Board Vice President Marne Foster

Childcare and Spanish translation services will be provided. Attendees are asked to RSVP by visiting http://www.sandi.net/vision2020forums or emailing vision2020forums@sandi.net.

México Moving Forward | Marzo 6, 2014

Únase a nosotros en un simposio donde se reunirán líderes empresariales, políticos y académicos para discutir los debates sobre el progreso de México y los futuros objetivos a 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN). Regístrate para asistir, por todo el día o por sesión.

El simposio cuenta con las siguientes sesiones:

Sesión I – México ve hacia Atrás : NAFTA a los 20 años; Sesión II – Rostros de México: Arte y Cultura; Sesión III – México en Movimiento: Reformas para el siglo 21, y la Sesión IV-México Mirando hacia el futuro: Alianzas en el Pacífico. Además del simposio, los invitados podrán disfrutar de comida mexicana de 12:30 a 2pm y habrá una exposición de arte titulada: “Pecados y Milagros”. Después de la sesión de clausura, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una degustación de vinos de varios Viñeros de la región de Baja California.

https://mexico-moving-forward-2014.eventbrite.com

Gratis para el público. Es necesario registrarse.