Community Notes:

Arts and Culture Grants Available For Events in Southeastern San Diego

The Jacobs Center for Neighborhood Innovation (JCNI) will be providing Cultural Celebrations & Performances Grants (CCPG) through a competitive grant process to nonprofits for activities taking place on the Jacobs Center campus from July 2015 to June 2016. Activities must promote the sharing and learning of cultures and diverse art forms.

The Grant awards range from $2,000 to $10,000. The application deadline is Thursday, February 26, 2015 by 5 p.m. Decisions will be announced by April 2015.

Attendance at a Technical Assistance Workshop to learn more about the process is highly recommended. Workshops are scheduled at 5 p.m. on Monday, Feb 2, 2015 and at noon, Friday, Feb 6, 2015 in the Joe & Vi Jacobs Center Community Room.

Reservations are required as space is limited. Please reserve your place by emailing Infoccgf@jacobscenter.org or contact Victoria Hamilton at 619-527-6161 ext. 360 for more information.

Escondido Public Library’s R.E.A.D. Middle Grade Book Club Discusses Zita the Spacegirl

Escondido Public Library’s Read, Eat, and Discuss Middle Grade Book Club for children, ages 9-12, meets on Friday, February 6, 2015, in the Turrentine Room from 3:30 – 4:30 p.m. Ben Hatke’s Zita the Spacegirl will be discussed, followed by a craft activity.

In Ben Hatke’s whimsical graphic novel, a young girl finds herself immersed in an intergalactic adventure. While exploring a meteoroid crater with her friend, Joseph, Zita discovers an unusual device with a red button. She presses it and summons an alien creature that kidnaps Joseph. Fearless Zita makes a plan to rescue him, and along the way, she encounters a motley bunch of beings that assist in her pursuit, including a giant mouse, a blob-like creature named Strong Strong, and a mobile battle orb named One. Fans of quest stories such as The Wizard of Oz will appreciate Hatke’s modern take on a beloved classic.

Youth Services Librarian Lalitha Nataraj said, “Much of the success of the R.E.A.D. Middle Grade Book Club has to do with offering a wide range of books, craft activities, and meaningful interactions with writers to engage children.”

The Escondido Public Library is located at 239 South Kalmia Street in Escondido. Library programs are free and open to the public.

Los Concesionarios Ford Otorgarán $150,000 en Becas a Estudiantes de Preparatoria del Condado de San Diego

Los concesionarios Ford del condado de San Diego otorgarán una vez más $150,000 en becas a estudiantes del último año de preparatoria, así como un vehículo Ford nuevo. A cada becario se le otorgará una beca de $1000 a través del programa Salute to Education financiado por los concesionarios Ford del condado de San Diego. Además, uno de los estudiantes también ganará un Ford nuevo. Este programa fue creado para ayudar a los estudiantes a continuar su educación y ha otorgado más de 3 millones de dólares en los últimos diecisiete años.

Para calificar, los estudiantes deben presentar sus solicitudes completas a más tardar el 13 de febrero. Las solicitudes se pueden encontrar en www.salutetoeducation.com.

“Los concesionarios Ford del condado de San Diego están orgullosos de proporcionar ayuda financiera a los graduados que deseen continuar su educación”, dijo John McCallan, director del concesionario Kearny Pearson Ford y presidente del programa de becas Salute to Education 2015. “Queremos ayudar y alentar a los jóvenes de nuestras comunidades”.

Los estudiantes elegibles para graduarse en la primavera de 2015 que vivan en el condado de San Diego y asistan a una preparatoria de San Diego acreditada, pueden llenar una solicitud siempre y cuando no hayan recibido una beca completa de cuatro años. Aunque se considera el desempeño académico, no es el único factor para elegir a los becarios. También, los solicitantes son evaluados por su servicio comunitario, reconocimiento en categorías, metas, autobiografía, recomendación docente y recomendación del juez.

Las becas serán otorgadas en las siguientes áreas: artes, atletismo, automotriz, diseño de inmuebles/construcción, administración de negocios, ciencias de la computación/tecnología, educación, lenguas extranjeras, general, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias médicas, artes escénicas, ciencias, ciencias sociales y formación profesional/técnica. Las becas están diseñadas para ayudar a los estudiantes del último año de preparatoria del condado de San Diego a continuar su educación en escuelas profesionales/técnicas, colegios o universidades.

El consejo consultivo de Salute to Education (condado de San Diego) y otros líderes comunitarios y educativos revisarán las solicitudes de becas para seleccionar a los becarios de este año.