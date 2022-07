Community Notes:

Volunteers empowering local Girl Scouts

During its recent Volunteer Conference and Celebration, Girl Scouts San Diego honored adults who have made extraordinary contributions to Girl Scouting. Award recipients included longtime troop leader Maria Casas who received a Volunteer of Excellence award. Sponsored by Wells Fargo, the event included a day-long conference with 31 training sessions, and an evening awards ceremony.

The honorees were nominated by their peers and selected by a blue-ribbon panel of Girl Scout volunteers.

As a leader of Girl Scout Troop 1361 for more than a dozen years, Casas has shaped and guided the girls in her troop with patience, kindness and wisdom. Her colleagues describe her as someone who embodies Girl Scouting excellence. Casas has also provided outstanding leadership as a Girl Scout Cookie Program coordinator for the Carlsbad Service Unit, a volunteer-led resource group for Girl Scout members in that area.

Inauguración de la VII Semana de Derechos Laborales

El Consulado General de México en San Diego anuncia que se llevará a cabo la inauguración de la VII Edición de la Semana de Derechos Laborales (SDL) que será encabezada por la Cónsul General, Remedios Gómez Arnau.

La SDL se llevará a cabo en el condado de San Diego a partir del 31 de agosto al 4 de septiembre bajo un enfoque especial de fortalecer las tareas de acercamiento y comunicación con los mexicanos que ingresaron recientemente o están por ingresar al mercado laboral, como es el caso de los jóvenes “dreamers” beneficiados por la política de Acción Diferida (Deferred Action for Childhood Arrivals). En la referida semana, se atenderá también de manera particular a los trabajadores agrícolas en el Condado.

La Semana de Derechos Laborales es una iniciativa que se realiza en torno al Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor Day), y que tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los derechos laborales de la comunidad mexicana, y de las instancias a las cuales se puede acudir en caso de alguna violación a sus derechos.

Agradeceremos la presencia de los medios, el próximo:

Lunes 31 de agosto a las 10:00 a.m.

en las instalaciones del Consulado General de México en San Diego, 1549 India Street, San Diego, CA. 92101

Nuevas Clases para Padres en Español en su Biblioteca

El sistema de Bibliotecas del Condado de San Diego (SDCL) se propone construir un futuro brillante para los jóvenes del Condado de San Diego. Muchas bibliotecas del Condado de San Diego están presentando Pláticas de Vida – Talks about Life, una serie de Clases para Padres conducidas por la educadora Elizabeth Pastrana. Las clases se ofrecen en español y no es necesario inscribirse; Todos son bienvenidos. Las fechas y lugares son los siguientes:

• Biblioteca de Fallbrook – Septiembre 1, 8, 15 y 22 a las 6-8 p.m.

• Biblioteca de Potrero – Septiembre 15, 22, 29 y octubre 6 a las 9-11 a.m.

• Biblioteca de Solana Beach – Septiembre 9, 16, 23 y 30 a las 6-8 p.m.

• Biblioteca de San Marcos – Septiembre 10, 17, 24 y octubre 1 a las 6-8 p.m.

Cada clase cubre diferentes temas, tales como desarrollo de actividades de alfabetización temprana, superación de problemas de paternidad y nutrición. “Me siento una persona totalmente diferente. La Sra. Pastrana llegó a mi vida cuando yo necesitaba una guía e información para hacer mi vida mejor,” dijo Martha Gonzalez, participante de una de las clases de paternidad, quien aprendió a comunicarse mejor con los maestros de sus hijos y desde entonces ha observado un progreso en las calificaciones de sus hijos.

Para más información sobre las sesiones, llame a Veronica Maciel al (858) 694-2411. Para más información sobre la Biblioteca del Condado de San Diego visite http://www.sdcl.org.