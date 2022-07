Cruzan con Visa de Turista y Deciden Quedarse

Por Estephania Baez

De acuerdo a autoridades del Departamento de Seguridad Nacional, mas de medio millón de personas que cruzaron la frontera legalmente con visas de turista durante el 2015 se quedaron dentro del país después de que sus documentos se vencieron, actividad calificada como ilegal por autoridades migratorias.

“Pues entré con mi visa de turista como muchos lo hacen pero resulta que un día se me prendió el foco de quedarme y dije no creo que no pasa nada y aquí ya tengo cinco años”, compartió una persona quien pidió ser identificada simplemente como Gloria. “Mi pareja podría hacerme darme la ciudadanía, solo que no me he querido casar por miedo a que me cachen”, destacó Gloria, quien se encuentra en los Estados Unidos mediante su visa de turista.

Conforme pasaron los años, Gloria se percató que lejos de haberle beneficiado permanecer en los estados unidos con una visa turística vencida, esto le perjudicó ya que al asesorarse le dijeron que podría tener problemas para regularizarse, e inclusive enfrentar la deportación.

“Claro, me ha ido mejor económicamente aquí, no se puede comparer con lo que ganaba allá. Pero es un estilo de vida muy diferente y siempre tengo ese miedo de que me llegue la policía de inmigración y que pues de ahí no pase”, agregó Gloria.

El Departamento de Seguridad Nacional estima que el 40 por ciento de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país entraron con visa de turista justo antes de las 72 horas de que se les venciera. Esta acción es la que los convierte en inmigrantes indocumentados al igual que el resto que cruzaron por vías ilegales, por lo que enfrentan las mismas consecuencias.

Para poner esta dinámica en perspectiva, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos llevó a cabo 337,117 detenciones de inmigrantes que cruzaron de manera ilegal durante el mismo periodo de tiempo de quienes cruzaron con visa de turista y decidieron quedarse; el número de quienes lo hicieron por la vía legal excedió al resto.

Expertos en trámites migratorios aseguran que un gran porcentaje de estos individuos, con el paso de los años, buscan regularizar su situación por medio de un hijo o esposo. Sin embargo no es tan fácil como lo creen.

“Algunas personas que abusan de su visa turística para permanecer en Estados Unidos corren con suerte y no son deportados, pero pagan penalidades e incluso rechazó de petición de familiar”, explicó Julissa Armenta, experta en trámites migratorios.

Sin embargo muchos de ellos se desesperan con el paso del tiempo, ya que pagan los recibos del hogar, sus impuestos y declaraciones.

“Siempre he tratado de darle el mejor ejemplo a mis hijos. Yo sé lo que hice no estuvo bien, pero todo fue por buscar un mejor futuro para ellos”, puntualizó Gloria. “Yo trabajo, declaró impuestos, y pago los recibos de mi hogar”.