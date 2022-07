Deanna Smith, una mujer con una fórmula secreta

Por Juliana Rico

El pan es el alimento básico de la humanidad, desde hace muchos siglos; probablemente desde el momento en que el hombre aprendió a utilizar el fuego y a cultivar la tierra. Pan es sinónimo de comida, un alimento tan común en todas las culturas que ha llegado a convertirse en símbolo y paradigma del sustento humano.

Hoy en día la población se a vuelto intolerante a los alimentos que hacen en las panaderías como: pan, tortas, brownies, galletas, mini cupcakes, muffins, entre otros, ya que contienen gluten; que es una proteína que se encuentra en los granos como: el trigo, el centeno y la cebada y tambiénse en muchos conservandores de alimentos, que se utilizan para hacer pan. El gluten en algunas personas puede causar estreñimiento crónico, y en otras diarrea y fatiga, afectando 1 de cada 100 personas.

Deanna Smith recuerda como si fuera ayer, cuando preparó su primer pan sin gluten para su prima enferma de tres años de edad, en el 2006, la niña se encontraba en una dieta de no gluten. “Fuimos al supermercado para tratar de encontrar panes que no tuvieran gluten, pero eran como rocas y poco comestibles, tu vez una niña pequeña, la carita de tristeza cada vez que sus primos comían pan enfrente a ella y ella no podía comer; se me partía el corazón cada vez que la veía, así que me dio la inspiración para crear un pan sin gluten, pero que al mismo tiempo un niño lo pudiera disfrutar cuando lo comiera. A mí me encanta cocinar y también me encanta hornear pan, así que todos los domingos le hacia el pan de la semana para que se llevara a la escuela” Declaro para La Prensa San Diego Deanna Smith, dueña de la factoría GNI (Gluten No Incluido)

Semanas más tarde, algunos padres de familia de la escuela donde iba la menor, empezaron a llamar a Deanna para preguntarle por el misterioso pan que ella estaba horneando desde casa. Llamada tras llamada la puso a pensar que su idea de no incluir el gluten en el pan era una buena idea de negocio, así que decidió encerrarse en su casa durante tres años y perfeccionar su receta.

“Mi receta me salió por distintos experimentos, con ensayo y error durante los últimos años. Habían días que me la pasaba por varias horas horneando y cocinando, es una combinación de ingredientes y técnicas.” Afirmó Smith.

Deanna abrió sus puertas en el 2008 con la panadería llamada GNI, gluten no incluido, sin embargo lo que ella nunca pensó era que su idea de hacer pan sin Gluten se convirtiera en uno de los negocios con mas alto crecimiento en Escondido, durante los últimos años. Actualmente Smith vende millones de productos al mes, en todo el mundo. La demanda es tan fuerte que ella está planeando reemplazar la panadería de 3000 metros cuadrados por una fábrica 10 veces mayor.

“Cuando decidí crear productos que no tuvieran Gluten lo que quería era crear algo saludable, productos que no tuvieran ingredientes artificiales, pero al mismo tiempo que la gente lo disfrutara al comerlo” Dijo Smith.

La empresaria hace que todos sus empleados firmen un acuerdo de confidencialidad no gluten de Deanna, ya que según ella no quiere que sus empleados revelen sus recetas y métodos secretos para crear su famoso pan.

“La extracción del gluten de los productos para hacer el pan sin eliminar el sabor y la esponjosidad es un proceso complejo, que me hace sentir muy orgullosa por la fórmula que he creado” Dijo Deanna.

Esa receta ha generado una intensa demanda de galletas, brownies, mini cupcakes, mini magdalenas, corteza de pastel, mezcla para relleno, pan para hamburguesas y perros calientes. Cada paquete que ella vende viene con los ingredientes, calorías y dirección de la panadería en Escondido.

Sus productos han acogido tanta popularidad que la empresaria ya firmo contrato con varios supermercados para vender sus productos, incluidos los 87 lugares de Ralphs en el sur de California.

También le proporciona productos a Qualcomm Stadium y Legoland. Y recientemente ha firmado un acuerdo con Disney para hacer todos los productos sin gluten que se venden en sus parques de atracciones en todo el mundo.

No obstante para ella el éxito no es importante sin el apoyo de su familia; ya que la panadería es una de las industrias con más altas horas de trabajo y dedicación a com-paración a otras industrias culinarias. Para ella, todo nace en su panadería del South Escondido Boulevard y cada día, está luchando para manejar todo el volumen de la producción del pan, incluso con sus hornos que funcionan las 24 horas del día, 362 días al año, el pan de la panadería GNI promete el mejor pan sin gluten del estado de California.

Gluten Not Included Bakery

Hours: 9 a.m. to 6 p.m. Mondays-Fridays; 9 a.m. to 4 p.m. Saturdays; closed Sundays

Where: 2250 S. Escondido Blvd., Suite 110, Mohnacky Plaza, Escondido Boulevard at Brotherton Road, Escondido

Phone: (760) 432-6100

Web site: http:/www.gnibakery.com/