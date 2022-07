Inauguraron la Exposición de Fotografía “Danza Luminosa” de Enrique Botello

Por Paco Zavala

En un acto pletórico y de expectación fue inaugurada la Exposición de Fotografía, denominada “Danza Luminosa” la cual exhibe imágenes dedicadas a la danza contemporanea capturadas en emblemáticos paisajes de la región, por el fotógrafo ensenadense Enrique Botello Abarca. Este acto se realizó en un pasillo del Instituto de Cultura de Baja California, cuyo edificio se ubica en medio de los dos palacios de gobierno en la ciudad de Tijuana y estará abierta al público durante un mes o hasta mediados de diciembre próximo.

El curricular del fotógrafo ensenadense Enrique Botello Abarca, cubre una amplia gama de actividades a las que se ha dedicado y se dedica en la actualidad, desde: Profesor de fotografía análoga y digital en la licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), es además corresponsal del Semanario Zeta, Freelance para diversas publicaciones tales como: libros, revistas y periódicos nacionales e internacionales, fotógrafo publicitario para compañías y campañas públicas y privadas, columnista en el suplemento “Palabra”del periódico El Vigía de Ensenada.

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas, incluyendo el Festival Internacional Cervantino, ha recibido premios y reconocimientos, como promotor del arte de la fotografía ha organizado talleres participando con reconocidos fotógrafos tales como: Armando Cristeto, Francisco Mata Rosas, Federico Gama, Afredo d’Estefano entre otros, también ha participado en cursos con los más destacados fotógrafos hispano-americanos como: Joan Fontcuberta y Pedro Meyer, además cursó el seminario “El nuevo fotoperiodismo en México”con John Mraz, actualmente trabaja y atiende diversos proyectos.

En notas de complemento el poeta y traductor Eduardo Langagne impartió extraordinaria conferencia en la Sala de Usos Múltiples del Centro Estatal de las Artes Tijuana, en la que disertó sobre la poesía del gran vardo portugués Fernando Pessoa y sus heterónimos.

Eduardo Langagne con “Donde habita el Cangrejo”en 1980, fue el primer poeta mexicano en obtener el Premio Casa de las Américas; en 1990 obtiene el Premio de Poesía Gilberto Owen y en 1994 su libro “Cantos para una exposición” lo hizo merecedor al Premio de Poesía Aguascalientes, el más importante del país, además su obra está incluída en alrededor de treinta antologías publicadas en: México, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Holanda y Québec.

Interesante resulta enterarnos que niños y jóvenes de todo el Estado de Baja California, participarán en el concierto “Música en Armonía” del Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias, el cual se realizará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, D.F. con la Orquesta Nacional Comunitaria, en uno de los proyectos más incluyentes del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNMF) auspiciado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

La labor de este proyecto es altamente altruista y social porque en la búsqueda de una reconstrucción del tejido social, a través de la práctica musical ha mantenido a las orquestas, bandas y coros comunitarios como uno de los proyectos que más favorecen a sectores sociales con menos oportunidades.

En otro evento en la ciudad de Mexicali, en la Sala de Conferencias del Centro Estatal de las Artes Mexicali, nutrida de artistas y público en general el nuevo Director General del ICBC Manuel Felipe Bejarano Giacoman, en uno de los primeros actos de la gestión actual hizo entrega de los premios correspondientes a la X IX Bienal Plástica de Baja California.

El funcionario recordó que desde la primera Selección Bienal realizada en 1977 y a lo largo de 36 años, diversas generaciones de artistas residentes en Baja California han participado en este certamen convocado por el gobierno del estado.

El nuevo gobernador Arturo Vega de la Madrid, reitera el compromiso de construir un Sistema Estatal de Arte y Cultura que integre todos los servicios, apoyos y acciones a favor de la población.

Si desea más información sobre estas u otras actividades solicitela al teléfono 01152 (664) 684-8609 .

Culture Beat Presents Jamaica In Mexico with Sister Nancy

Date: Saturday November 23, 2013

Hi: 21 hours

Cost: Presale $ 150 MN

Location: Black Box, 6th Street Avenida Revolucion, Tijuana, BC, Mexico

TEL:(664)638 7777

This coming Saturday November 23 Culture Beat, presents from Jamaica, Dancehall Reggae legend, SISTER NANCY considered the Queen of Dancehall, since she was the first female singer in the genre and the first with an international recognition, besides being the first singer to participate in Dancehall Reggae Festival Sunssplash, one of the main festivals in Jamaica, home to reggae, since her youth Sister Nancy participated in different sound systems and in 1980, producer Winston Riley was the first to take her to a studio, where he created his first single, “Papa Dean” for the brand Techniques.

Jamaican reggae remains supported by the Mexican audience including this last August when more than 1000 people attended the concert by Sister Nancy in Sound System Mexico City. Although Sister Nancy has performed in Tijuana she is not new to the San Diego border region. Her fans have followed since coming to the stage of San Diego in the ’80s. This will be an unforgettable night that no lover of reggae should missed, a star in the world for the first time in Tijuana, Mexico.