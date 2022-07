Isaac Artenstein: Narrando las Historias del Oeste

Por Mimi Pollack y Marcela Roel

El director y productor de cine Isaac Artenstein vivió su niñez en la frontera, de dónde le viene la propensión a contar historias desde las perspectivas mexicanas y estadounidenses, retratando con nitidez la multiculturalidad de la región.

Luego de que por muchos años la gente le preguntara por su origen, sin entender que Artenstein pudiera ser mexicano, decidió realizar un documental sobre los judíos de Tijuana. Para lograrlo empezó entrevistando a su propia familia y continuó interpelando a otros grupos e individuos que formaban parte de la historia de Tijuana. El documental “Los Judíos de Tijuana” vio la luz en 2005 y fue bien recibido en ambos lados de la frontera. Dicho documental fue adicionalmente presentado en varios festivales judíos de cinematografía.

Artenstein siente que los judíos del sudoeste de los Estados Unidos tienen una historia no contada ya que la narrativa ha girado, principalmente, acerca de la expansión angloamericana hacia el oeste.

Sin embargo, otros inmigrantes también han sido parte de esa historia. Con ese propósito, él trabaja en una serie de cuatro documentales llamado “ Frontier Jews” (Judíos de la Frontera), que cubre la historia de los judíos del sudoeste, incluyendo Nuevo México, San Diego, Arizona y El Paso. El documental sobre Nuevo México, “Challah Rising in the Desert” (o “Challah Elevándose en el Desierto” en español), fue finalizado recientemente y el documental sobre San Diego, “To the Ends of the Earth” (o “Hacia los Confines de la Tierra’ en español) se encuentra casi terminado.

Artenstein nació en San Diego y creció en esta urbe como en Tijuana donde su padre fue propietario de algunas tiendas. El cursó el bachillerato en Chula Vista. Versado con fluidez en inglés y en español por lo que se mueve cómodamente entre ambos mundos. Desde joven amaba pintar y por el camino del arte llegó a la fotografía y luego a la cinematografía. Estudió pintura y fotografía en la Universidad de California, Los Ángeles y cinematografía en el Instituto de las Artes de California donde se graduó. La utilización de su ojo artístico para la realización de sus películas es lo que caracteriza su trabajo.

Después de que “Los Judíos de Tijuana” fue presentado en el festival de películas de Tucson, llegó a sus manos el libro “Judíos Pioneros” escrito por Harriet y Fred Rochlin. Este libro contribuyó a incrementar su interés por aprender más acerca del tema así como para develar una historia poco conocida. Por lo anterior, Artenstein pasó los próximos diez años buscando fondos para poder realizar su meta. “Mientras viajaba y hacía entrevistas en Tucson, El Paso y Nuevo México, me di cuenta que las historias eran muy similares a los de los judíos pioneros de San Diego cuyas vidas se centraban en Old Town. Al mismo tiempo, cada lugar tenía algo único y distintivo”.

Artenstein también tiene un lado metódico que acompaña a su polo creativo. Al preparar cada documental, le gusta entrevistar a una amplia gama de personas para así poder encontrar una estructura dramática y un tema específico. A pesar de estar produciendo un documental él siente que aún se encuentra contando historias. Como director, Artenstein sabe que la parte visual, la iluminación, así como el humor y la música son importantes para cada documental, por todo lo cual siempre se rodea de gente muy talentosa. Su director de fotografía es Sergio Ulloa. Sus compositores en los documentales son Jaime Valle y Allan Phillips, quienes han producido música para cada documental.

El primer documental de la serie, “Challah Rising in the Desert”, explora la historia de los judíos en Nuevo México. La trenza del pan de challah representa las cinco hebras u ondas de asentamientos que llegaron, incluyendo a los judíos conversos, quienes escaparon de la inquisición española hace 400 años; los pioneros judío alemanes del sendero de Santa Fe en los 1800; los científicos quienes llegaron en la década de los 40s a Los Álamos; la contracultura juvenil de los 1960 y los judíos de hoy en día.

El filme también describe la influencia especial de que ha tenido Nuevo México sobre la comunidad judía; ya que solo ahí encuentras panaderos que mezclan chiles verdes en la masa del challah, produciendo un pan híbrido delicioso.

El documental sobre los judios de San Diego, “To the Ends of the Earth”, surgió de una colaboración entre Artenstein y Bill Lawrence, director ejecutivo del Centro Histórico de San Diego. En conjunto realizaron la exhibición “History and Heritage of San Diego’s Jewish Community” (o “La Historia y Herencia de la Comunidad Judía de San Diego” en español), cual permanecerá hasta mayo 2018. Artenstein fue comisionado para producir una serie de cápsulas independientes para dicha exhibición. Para la realización de dichas capsulas Artenstein entrevistó a varias personas de la comunidad. A pesar de que los videos son independientes, dicha colaboración sirvió como catalizador para la realización del documental, por lo que Artenstein filmó las capsulas al mismo tiempo que el documental.

Mientras Artenstein investigaba, se encontró especialmente intrigado cuando descubrió y leyó un diario detallado de Victoria Jacobs, una adolescente que vivió en Old Town y dejó escrita su vida cotidiana. Durante el tiempo descrito en el diario, los judíos formaban ya parte integral del tejido y la sociedad de San Diego. Incluso, había un callejón paralelo a la Avenida San Diego y la Calle de San Juan al cual llamaron “el callejón de los judíos” .

Sin embargo después de que el ferrocarril fue construido más personas de origen anglosajón llegaron a San Diego y el sentimiento hacia los judíos comenzó a cambiar. Para las décadas de los 40s y los 50s, se instituyeron acuerdos restrictivos en ciertas aéreas de la ciudad en donde los negros, mexicanos y judíos no podían vivir; La Jolla fue una de dichas áreas. A pesar de que los acuerdos mencionados eran ilegales, continuaron existiendo. La situación anterior cambió con la apertura de la Universidad de California, San Diego en los años 60s. Roger Revelle, director del Instituto Scripps de Oceanografía, fungió como líder del Consejo de Regentes de la Universidad de California. Revelle dejó en claro que si la UCSD iba a abrir sus puertas en La Jolla los profesores independientemente de su origen podrían vivir cerca de ella.

La UCSD así como la década de los 60s trajo un renacimiento de judíos influyentes en San Diego, dicho renacimiento se dio en las áreas científicas, culturales y empresariales.

Artenstein entrevistó a diversas personas para sus documentales, incluyendo a Joellyn Zollman. Entre otras cosas, aprendió de Zollman que el 20 por ciento de la comunidad judía de San Diego había nacido fuera de Estados Unidos; por lo que en San Diego hay judíos nacidos en México, Sudafrica, Israel y Rusia.

“Challah Rising in the Desert” será distribuida de forma general en septiembre. “To the Ends of the Earth” será completada para fines del verano y Artenstein planea presentarla ante el Festival Judío de Cinematografía de San Diego. Su meta es terminar los cuatro documentales de la serie “Frontier Jews” para fines del 2018.