Jacqueline Reynoso: Impulsando el Cambio

Por Ana Gómez Salcido

Como Presidente y CEO de la Cámara de Comercio de National City, Jacqueline Reynoso tiene más de 12 de años creando cambios en la comunidad a través de diferentes puestos y de diversas organizaciones.

Jacqueline encontró su motivación cuando crecía en el Sur del Condado.

Reynoso es originaria de National City, e inmigrante de primera generación; su madre es originaria de Mexicali y su padre de Tijuana.

Cuando sus padres se casaron, ellos se establecieron en National City, debido a que era principalmente una zona anglosajona en ese entonces, y asumieron que sería un lugar con buenas escuelas. Los padres de Jacqueline fueron los primeros de cada una de sus familias en establecerse en Estados Unidos, al poco tiempo, algunos de sus familiares los siguieron.

“Cuando estaba en la preparatoria vi muchos cambios, veía que había muchas actividades ilícitas en la comunidad. Mis padres siempre me inculcaron buenos principios”, ella comentó. “A mis padres les gustaba la escuela pero no pudieron seguir estudiando y me motivaron a mi a estudiar. Yo fui la primera de la familia en ir a la universidad”.

La hermana mayor Reynoso se casó a los 18 años, y tuvo hijos. Esto motivó a Reynoso a seguir estudiando para dar un ejemplo a su hermana menor y su hermano menor.

“Mi hermana mayor estaba fuera de casa, y yo estaba consciente que yo tenía que ser el ejemplo para mis hermanitos”, compartió Reynoso. “También quería ser el ejemplo en mi comunidad porque todo lo que se escuchaba en ese entonces era negativo. Se escucha de matanzas, droga, y que los latinos no progresan. Yo quería romper con ese esquema. Entonces yo me enfoque en cursar la preparatoria.”

Cuando ella estaba en la preparatoria, empezó a ser voluntaria en diferentes programas, como dar mentoría a niños en escuelas primarias.

Además, sus intereses personales en las ciencias y matemáticas crecieron durante sus estudios de preparatoria y formó parte de Upward Bound Math and Science, un programa federal que ayuda a estudiantes de minorías a que sigan carreras en los sectores de ciencias, matemáticas, y tecnologías.

“El estar en el programa de Upward Bound Math and Science tuvo un gran impacto positivo en mi vida. Tuve la oportunidad de visitar diferentes universidades. Así fue como me di cuenta que era posible que yo estudiara en la universidad”, comentó. “Cuando una persona casi no sale de su comunidad no ve las oportunidades que tiene. Aproveché los recursos que el programa ofrecía, para pagar por mis exámenes para entrar a la universidad, para pagar los estudios de preparación para el SAT, y más. Eso me sirvió para no tener excusa para salir adelante”.

Reynoso se graduó como la primera de su clase de la Preparatoria Point Loma. También recibió la beca Gates Millennium Scholars, que tiene como objetivo promover la excelencia académica y proporcionar una oportunidad para estudiantes de minorías que necesitan ayuda financiera para llegar a su mayor potencial.

“Yo envíe mi solicitud a Gates Millennium Scholars cuando ya estaba en mi primer año de universidad. Y me becaron completamente, y eso para mi fue una bendición grandísima. La beca cubrió mis estudios, libros, vivienda, todo”, comentó.

Fue durante sus estudios universitarios cuando ella notó problemas sociales y económicos en la comunidad latina.

“Vi una falta de progreso a comparación de la población anglosajona. Eso fue algo que me empoderó y animó a que hiciera algo para poder cambiar el sistema, y tener un poco de influencia en el futuro de mi comunidad”, comentó. “Me empecé a involucrar más en la política pública aunque yo estaba en ese entonces estudiando para titularme”.

Los nuevos temas de interés para ella fueron administración pública, política pública, finanzas públicas y desarrollo económico. Ella empezó a trabajar en esas áreas luego de graduarse en Psicología de la Universidad de California en Berkeley, en el 2002.

Por dos años trabajó para diferentes compañías, y durante ese tiempo también tuvo un fellowship en la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia de California en Sacramento del 2003 al 2004.

“Durante el año que estuve en el Departamento de Justicia de California, tuve más claridad en mi interés por cosas del gobierno”, dijo. “Yo decidí regresarme a la escuela para estudiar política pública y finanzas. Y me becaron para ir a estudiar a Harvard”.

Reynoso obtuvo su maestría en Política Pública de Harvard en el 2006.

Al salir de Harvard, recibió ofertas de empleo de diversas empresas parte del Fortune 500. Pero ella decidió enfocarse en la comunidad latina, y tomó el empleo de encargada de relaciones de la mesa directiva y accionistas de Promerica Bank en Los Ángeles.

Mientras trabajaba para Promerica Bank, Reynoso recibió una oferta de trabajo en la Ciudad de National City, algo que no pudo resistir sobre todo porque su hermana menor era una de las estudiantes representantes de los regidores de National City, en ese entonces.

En el 2007, Reynoso obtuvo el empleo de coordinadora de desarrollo comunitario en la Ciudad de National City, un puesto que desarrolló hasta junio del 2008, cuando cambió de empleo a la Cámara de Comercio de National City.

Desde que tomó su puesto en la Cámara de Comercio de National City, como Presidente y CEO, ella ha obtenido diferentes logros incluyendo la mejora de la imagen de la ciudad a través de la creación del Distrito de Turismo y Mercadotecnia de National City.

“Este puesto de Presidente y CEO de la Cámara de Comercio en National City ha sido una carrera que me llena mucho de orgullo. Hemos visto muchos logros localmente y para mi eso es muy importante”, comentó. “El poder hacer algo donde yo me críe y forme mi familia es mi recompensa luego de tantos años de esfuerzo”, afirmó Reynoso.

Su meta a futuro como Presidenta y CEO de la Cámara de Comercio de National City, es que cervecerías artesanales puedan mudarse a esa ciudad con todas las facilidades.

“También estoy aquí para motivar a la siguiente generación y enseñarles que también pueden cumplir sus sueños y seguir adelante”.