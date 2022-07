Karina Contreras: Exitosa joven latina persigue el Sueño Americano

Por María González Amarillo



Karina Contreras tiene apenas 19 años; sin embargo, ya trabaja para el banco Wells Fargo, está realizando prácticas con el Departamento de Policía de San Francisco, y estudios en Economía Empresarial en la Universidad Estatal de San Francisco. Este año fue ganadora del programa FutureBoss y fue nombrada Beneficiaria de Beca Académica como parte los premios Entrepreneur of the Year (Emprendedor del Año) que otorga el despacho Ernst&Young. Queda claro que sabe cuáles son sus metas profesionales.

“Cuando busqué entre las becas que ofrece la escuela, vi una que hablaba del programa FutureBoss”, cuenta la joven a la Prensa. “Tenía que hacer un vídeo sobre qué esperaba aprender en el programa y qué tipo de negocio quería hacer. De 600 solicitantes de toda California, seleccionaron a 30 finalistas, entre ellas una servidora.”

El programa FutureBoss fue creado por Miguel D. Vásquez, director de la fundación del mismo nombre, y lo preside el alcalde de National City, Ron Morrison. Su objetivo es promocionar a adolescentes emprendedores con un deseo de incidir en forma positiva en el mundo. Los finalistas tienen la oportunidad de asistir a la Alliant International University durante tres días y aprender a desarrollar un plan de negocio.

Karina decidió crear una organización no lucrativa llamada “Adelante Amistad” para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

“Ayudé a seniors en un centro de Tijuana con mi madre, de ahí me vino la pasión y la idea. El gobierno de México empezó a reconocer a esa organización y me dije, quiero hacer algo en San Diego pero más grande y mejor”, explica Contreras. “Pienso que no puedes abrir un negocio simplemente por dinero o porque a otra persona le vaya bien. Si no es tu pasión, se puede perder la visión. Así es como presenté muy bien mi plan.”

Según la emprendedora, los concursantes tenían los perfiles más variados y las clases fueron muy interesantes. Se sintió realmente como si asistiera a la universidad y valoró el funcionamiento del sistema y el gran apoyo de los maestros, incluyendo la participación de mentores de la Universidad de San Diego.

“Todos los finalistas tenían diferentes visiones y tú quieres aprender, ves ideas y amplías tu visión”, comenta la joven. “Y en las clases no solo existían los mensajes de lo que había que hacer, sino que luego había que trabajarlos en casa. Un plan de negocio lleva mucho tiempo pero los profesores te ayudaban, te enseñaban partes y te preguntaban tu opinión. Ellos te enseñan y tú debes auto-motivarte.”

La presentación de Karina Contreras impresionó tanto a los jueces presentes al tercer día del programa que uno de ellos, empleado de Wells Fargo, la recomendó para trabajar en el banco. Asimismo, la aceptación de su solicitud por la Universidad Estatal de San Francisco

le permitió mudarse hace cuatro meses y comenzar a valerse por sí misma. El acceso a unas prácticas en el departamento de policía completó su cuadro de propósitos, por el momento.

“Siempre he querido trabajar en Wells Fargo. Cuando llegué a la entrevista de grupo en San Francisco, era la única de 19 años, los demás tenían 30 o 40, y me eligieron a mí. Y hace dos meses solicité unas prácticas con la policía, y de 700 seleccionaron a dos personas. Hay mucho trabajo, pero es lo que quiero y sé que es un paso para llegar a la sede central del FBI, que es mi sueño, trabajar en administración para ellos y contribuir a frenar el crimen”, relata, agradecida por todo lo que el programa FutureBoss le ha facilitado.

La mentalidad de la adolescente proviene de su familia, inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos sin apenas dinero y consiguieron empezar y hacer crecer un negocio a fuerza de trabajar. Ahora poseen varios restaurantes de nombre Karina’s Mexican Seafood. Para ella, su familia le demuestra que el Sueño Americano es posible y no tiene miedo a las pruebas que el futuro le traiga.

“Comprobé con FutureBoss que todo es posible, que mi negocio podía lucir y que la gente creía en mí. Pero tengo que trabajar paso a paso para llegar a ese sueño del FBI. Por eso, Wells Fargo está bien a mi edad, aprenderé a hablar con clientes, a manejar dinero. Y me vine lejos de San Diego porque quería aprender, saber lo que es no tener dinero. Con tu familia no sientes esas cosas”, dice Contreras.

Su plan de negocio está en proceso de perfeccionarse para ponerlo en marcha más adelante, una vez Karina se sienta preparada tras sus estudios, y compatibilizarlo como afición sin ganancias con su esperado puesto en el FBI. Confía en que su futuro centro comunitario ayude a las personas mayores a relacionarse con otras, con empleados, así como a darse cuenta que pueden seguir haciendo cosas por sí mismos y disfrutando de la vida gracias a actividades diarias, eventos, viajes y un personal bien formado.

“Lo que aprendí, primero, es a hacer un plan de negocio y que tiene que haber pasión. De inicio podrías pensar que se hace rápido, pero no puedes presentar las ideas sin sentir que va a ser tu negocio, que le va a convenir a tus clientes y a ti. Hay muchos aspectos a tener en cuenta: números, cómo vas a atraer al cliente”, asegura Contreras.

“Hace una semana hice una presentación en la universidad en la clase de Comunicaciones y enseñé a mis compañeros cómo pueden hacer un plan de negocio. Si no hubiera pasado por el programa FutureBoss, no podría haberlo hecho”, añade. “También me demostré a mí misma que soy capaz de conseguir todo lo que quiero con esfuerzo.”

Antes de mudarse a San Francisco, Contreras vivió toda su vida en San Diego a excepción de un año en Tijuana. La universitaria se siente muy unida a la comunidad mexicana, cuya conexión hizo florecer en ella pasiones que nunca había experimentado anteriormente, y se considera un ejemplo para los jóvenes, las mujeres y la comunidad latina en general.

“He tenido muchas dificultades, ¡en segundo grado no sabía ni escribir mi apellido! Pero he aprendido a sobrepasarlas. Mis primos dijeron, ¡cómo te aceptaron en la universidad! Yo sola me he motivado, le he puesto mucho esfuerzo y ganas y demuestro que es posible. Mis compañeros se quedan impresionados cuando voy a clase con ropa de profesionista”, cuenta Contreras.

Como mensaje personal, la joven anima a enfocarse en los sueños a pesar de las dificultades, saber lo que se quiere y que se puede lograr, planear los pasos y no pensar que vendrá de un día para otro. “Ser paciente y creer en ti mismo”, afirma.

El programa FutureBoss cuenta con la colaboración de la Alliant International University, Wells Fargo, Ernst & Young, San Diego Gas & Electric, California Foundation Fund y otras veinte organizaciones locales. La convocatoria para el próximo año tendrá lugar en abril y los estudiantes que deseen participar podrán enviar sus solicitudes a partir del 15 de enero de 2015 a través de futureboss.org.