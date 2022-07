California está en la sequía histórica que no solo requiere una conservación obligatoria de agua, pero la adopción de política que protejan los recursos Californianos. Aunque las políticas antitabaco podrían no venir a la mente primero cuando se contempla la conservación del agua, el agua es un recurso importante necesario para combatir incendios causados por los cigarrillos que son descuidados. Negocios, ciudadanos, y aquellos de nosotros que trabajan incansablemente en la profesión de la salud están invitados a la acción por el gobernador Brown a hacer parte para reducir el uso del suministro de agua de California. Tal vez no hay mejor momento que ahora para centros de salud que dan atención a miles de San Dieguinos a tomar la iniciativa en la conservación de uso de agua, la reducción de humo de segunda mano, y la reducción de la basura del tabaco, mediante la implementación de nuevo o fortalecer las políticas existentes que prohíben fumar en sus campus.

Centros de salud que contemplan la transacción a un ambiente libre de humo tienen derecho a recibir asistencia gratuita de costes, materiales y apoyo para realizar este cambio positivo suceda. Caridades Católicas diócesis de San Diego es el hogar de Smoke-Free For All San Diegan Project (SFASD) un programa de prevención del tabaquismo que proporciona divulgación, educación y apoyo para la creación de las políticas de libre de humo y de medio ambiente en los centros de salud en todo el condado de San Diego. SFASD trabajara con instalaciones en diversas etapas de la preparación en la reducción de humo de segunda mano y la creación de políticas para un humo libres por fecha determinada en el futuro próximo, lo que reduce el número de áreas designadas para fumadores, o el inicio de la transición a un ambiente libre de humo mediante la educación, se toman referencias de servicios de cesación y señalización antes de otras medidas.

Fumadores y no fumadores por igual se beneficiaran como empleados, residentes o visitantes de las instalaciones que promueven activamente ambientes y estilos de vida libres de humo. Para la cesación no solo es económico, pero tiene beneficios de salud inmediatos ya largo plazo, como la mejora de la reducción significativa del riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer que están vinculados con el consumo de tabaco. Para los no fumadores que sufren de la exposición al humo del cigarrillo, es la capacidad de respirar aire limpio y sano, experimentara una reducción en problemas respiratorios, y se siente más fuerte y más productiva como individuo. Desde Julio 2013 SFASD asistido 15 instalaciones y su personal en todo el condado de san diego con la implementación de las políticas antitabaco voluntarias que prohíben fumar en sus instalaciones interiores y exteriores. Combinando, estas 15 entidades de salud representan total de 357 camas y un personal dedicado a ayudar a sus residentes vive la vida en la mayor medida posible, especialmente en momentos en que el tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte evitable en los estados unidos. Para más información sobre este programa disponible en caridades católicas diócesis de san diego, por favor contacta Smoke-Free For All San Diegans Project al (619) 287-9454.

This article was made possible by funds received from the California Department of Public Health, tobacco control section under contract #10-10204.