Minority Contracting Opportunities

INVITATION FOR BID

San Diego Housing Commission (SDHC)

IFB# CS-16-02 Otay Villas Water Conservation Landscaping Improvements

SDHC is soliciting bids from qualified general contractors with a class “C27,” “B,” or “A” license for IFB CS-16-02 Otay Villas Water Conservation Landscaping Improvements. Interested and qualified firms, including Section 3, Small, Disabled-Veteran, Disadvantaged, Minority and Women-Owned businesses are invited to submit a proposal. The solicitation packet with complete instructions is available for download at www.sdhc.org under business/bidding opportunities. If you do not have a username or password for the Onvia DemandStar website, please register at www.demandstar.com/register.rsp.

A non-mandatory pre-bid conference will be held on Tuesday, August 25, 2015, at 9:30 a.m. at the SDHC office below. Site walks will be held on Tuesday, August 25, 2015, at 11:00 a.m., and on Thursday, August 27, 2015, at 11:00 a.m. Attendance at one of the site walks is highly encouraged.

San Diego Housing Commission

1122 Broadway, Suite 300

San Diego, California 92101

Contact: Frank Hanna, 619.578.7539, frankh@sdhc.org

Sealed bids labeled “CS-16-02 Otay Villas Water Conservation Landscaping Improvements(CS-16-02) BID DOCUMENTS – DO NOT OPEN” will be received until Monday, September 14, 2015, at 2:00 p.m. (PST) at the SDHC office above, at which time and place they will be publicly opened and read aloud. No late bids will be accepted.

REQUEST FOR PROPOSAL

San Diego Housing Commission (SDHC) RFP# PM-16-05

SECURITY SERVICES FOR HOTEL SANDFORD

The San Diego Housing Commission (SDHC) is soliciting proposals from businesses (hereinafter referred to as CONTRACTOR(s)) to provide SECURITY SERVICES FOR HOTEL SANDFORD. A summary of work is contained in the Specifications/Scope of Services section of this Request for Proposals. Interested and qualified firms including disadvantaged and women owned small businesses are invited to submit a proposal. The solicitation packet with complete instructions is available for download at www.demandstar.com. If you do not have a user name or password for the Onvia DemandStar website, please register at www.demandstar.com/register.rsp. This is a free service. A pre-proposal conference will be held on: Tuesday, September 8, 2015 at 2PM (PST) at the SDHC office below. A site walk of representative units will be made available for you to see following the pre-proposal meeting. Sealed proposals marked “Protective Services Hotel Sandford (RFP #: PM-16-05)”Bid Documents — Do Not Open” will be received on or before Wednesday, September 16, 2015 at 2:00PM (PST).Three (3) additional copies of the proposal and a completed electronic file containing the proposal on CD-R must be submitted with the original proposal packet to the above address location. Late proposals will not be accepted.

San Diego Housing Commission

1122 Broadway, Suite 300

San Diego, California 92101

Contact: David Tomaino at (619) 578-7537 or davidt@sdhc.org

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

CONSORCIO DEL CONDADO DE SAN DIEGO

INFORME DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO ANUAL CONSOLIDADO 2014-15

ESTRATEGIA DEL PLAN ANUAL DE CONCESIONES 2016-17

SUBSIDIOS GLOBALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, ASOCIACIÓN PARA INVERSIONES EN VIVIENDA, Y SUBSIDIOS PARA SOLUCIONES DE EMERGENCIA

Se da aviso por este medio que el Consejo de Supervisores llevará a cabo una audiencia pública el día 15 de septiembre de 2015 a las 9:00 de la mañana en el salón 310 del Centro Administrativo del Condado, 1600 Pacific Highway, San Diego, California, con respecto al Informe de Evaluación y Desempeño Anual Consolidado (CAPER) del Año Fiscal 2014-15, y la preparación del Plan Anual de Concesiones 2016-17.

El CAPER describe los logros durante el año fiscal anterior del Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG), Programa de Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME) y el Programa de Subsidios para Soluciones de Emergencia (ESG). Los Programas de CDBG y ESG de la Zona Urbana del Condado de San Diego proveen fondos para actividades de vivienda y desarrollo comunitario en el área no incorporada así como en las seis ciudades participantes (Coronado, Del Mar, Imperial Beach, Lemon Grove, Poway y Solana Beach). El Programa Consorcio HOME del Condado de San Diego provee los fondos para actividades de vivienda en la parte Urbana del Condado y en las seis ciudades del Consorcio (Carlsbad, Encinitas, La Mesa, San Marcos, Santee, y Vista).

El Plan Consolidado del año 2015-19 fue aprobado por el Consejo de Supervisores el día 7 de abril del 2015, e incluye una evaluación de las necesidades comunitarias, la identificación de recursos disponibles para atender las prioridades de necesidades en la comunidad, y un plan estratégico de cinco años. Como un subcomponente del Plan Consolidado, es necesario completar un Plan de Acción anual para las programas CDBG, HOME, y ESG del Condado de San Diego. Pronto se preparara el Plan Anual de Concesiones del año 2016-17 en el cual se identificara actividades recomendadas para recibir fondos en el año fiscal 2016-17.

El público está invitado a asistir a la audiencia pública para comentar sobre el CAPER, y para dar su opinión sobre las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario antes de la preparación del Plan Anual de Concesiones 2016-17. El público también puede presentar sus comentarios por escrito durante el periodo de 30 días para comentarios que termina el 20 de septiembre del 2015. El CAPER está disponible en la página de Internet del Condado www.sdhcd.com.

Comentarios por escrito deberán ser dirigidos a: Departamento de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad, División de Desarrollo Comunitario, 3989 Ruffin Road, San Diego, California 92123, (858) 694-4802, o por correo electrónico a: nick.martinez@sdcounty.ca.gov. Personas con problemas auditivos, por favor llamen al (866) 945-2207. Personas que necesiten asistencia para participar en esta reunion (por ejemplo: personas que no hablan inglés, personas con problemas auditivos, etc.) deben llamar cinco días antes de la reunión al personal para solicitar arreglos especiales.

