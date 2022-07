Minority Contracting Opportunities

PUBLIC NOTICE

SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY’S PROPOSED OVERALL ACDBE CAR RENTAL GOAL

NOTICE OF SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY’S COMPLETION OF THE PROPOSED FEDERAL FISCAL YEARS 2015-2017 OVERALL AIRPORT CONCESSION DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE (ACDBE) CAR RENTAL GOAL FOR SAN DIEGO INTERNATIONAL AIRPORT

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the San Diego County Regional Airport Authority (the Authority) has established the Authority’s ACDBE Goal in compliance with 49 CFR 23. The following is the proposed Federal Fiscal Years 2015-2017 ACDBE contracting goal for San Diego International Airport:

PROPOSED OVERALL ACDBE CAR RENTAL CONCESSION GOAL– 2.4%

The goal rationale is available for public inspection during the business hours of 8 a.m.–12 p.m. and 1 p.m.–5 p.m., Monday through Friday at the San Diego County Regional Airport Authority office located at 3225 North Harbor Drive, 3rd Floor, San Diego, CA 92101. The goal methodology is also available for viewing online at:

www.san.org/smallbusiness

The document will be available for viewing until July 11, 2015.

Written comments on the goal rationale will be accepted until July 26, 2015, and should be addressed to:

San Diego County Regional Airport Authority

P.O. Box 82776,

San Diego, CA 92138-2776

Attention: S. Cruz OR

scruz@san.org

Published: June 19, 2015 La Prensa San Diego

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR

ESCUELA PREPARATORIA CLAIREMONT

4150 Ute Drive, San Diego, California, 92117

PERÍODO DE COMENTARIO PÚBLICO: 19 de junio a 19 de Julio, 2015

AUDIENCIA PÚBLICA: 1 de julio, 2015; 6:30 a 8:30 p.m.

Auditorio de la Preparatoria Clairemont

¿POR QUÉ ESTE AVISO?

El Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD) invita al público a comentar sobre la Evaluación Ambiental Preliminar (PEA) de una sección de la Escuela Preparatoria Clairemont en San Diego, California. El sitio de 2.3 acres ubicado en el #4150 de Ute Drive, San Diego, California 92117 consiste en el estacionamiento pavimentado con asfalto y un macetón con plantas ubicado al noroeste de Ute Drive, así como una zona no pavimentada situada al sureste de Ute Drive.

La Evaluación Ambiental Preliminar (PEA) resume las investigaciones realizadas para evaluar las condiciones ambientales en el sitio después de haber encontrado desperdicios quemados durante las actividades de la construcción. Las investigaciones ambientales hallaron desperdicios quemados en el sitio con un grosor de varias pulgadas hasta más de 10 pies. También se encontró que los niveles de arsénico, plomo, cadmio, dioxinas y otros metales comúnmente asociados con los sitios de quema de desperdicios eran superiores a los aceptados por el Departamento de Control de Substancias Tóxicas de California (DTSC) en planteles escolares. La mayor parte de la zona donde se hallaron niveles inaceptables de contaminantes está cubierta de asfalto o concreto y/o por lo menos 4 pies de tierra no contaminada, lo cual evita exponer al público. No obstante, un pequeño macetón a lo largo de Ute Drive y paralelo a esa misma calle que contiene niveles inaceptables de contaminantes en una capa de tierra de poca profundidad no está pavimentado, pero está rodeado de bardas para restringir el acceso y disminuir al mínimo el contacto potencial con el público.

Con base en la información obtenida durante la PEA, el DTSC tomará decisiones en cuanto a los riesgos potenciales en el sitio. Los posibles resultados de la decisión de la PEA incluyen realizar más evaluaciones por medio de una caracterización limitada adicional del sitio, un proceso de Investigación de Saneamiento/Estudio de Factibilidad, o preparación de un Plan de Acción de Eliminación o un Plan de Acción de Saneamiento.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Este aviso da oportunidad a la comunidad de quedar enterada del proyecto y dar su opinión al distrito escolar y al DTSC sobre la propuesta limpieza durante el período de comentarios públicos. Sus comentarios/preguntas sobre la PEA pueden entregarse por escrito a Lisa Bestard, directora del proyecto, Ninyo & Moore, 5710 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 o en: lbestard@ninyoandmoore.com; y deben llevar sello postal o enviarse electrónicamente a más tardar el 19 de julio de 2015.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Habrá una copia de la PEA y otros documentos del proyecto disponibles en el Distrito Escolar unificado de San Diego, Anexo del Centro de Operaciones de la Planta Física, en el 4860 de la Calle Ruffner, Oficina 5, San Diego, California, 92111 o en línea: www.sandi.net/page/948, busque Clairemont High School. Para mayores informes del DTSC, visite el sitio electrónico: www.envirostor.dtsc.ca.gov.

CONTACTO:

Kathryn Ferrell, coordinadora ambiental/directora de proyectos, Distrito Escolar Unificado de San Diego, (858) 627-7298, kferrell@sandi.net.

Published: June 19, 2015 La Prensa San Diego