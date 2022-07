Nueva Autopista Agilizará Tráfico en Otay Mesa

Por Alexandra Mendoza

Este fin de semana abrió a la circulación el primer segmento de la ruta estatal 11 en Otay Mesa, misma que en próximos años conectará el tráfico, con la nueva garita en el este del condado.

La ruta de cuatro carriles tiene una extensión de 1.7 millas, por ahora conecta la ruta estatal 905, hacia la calle Enrico Fermi Drive.

La primera fase de este proyecto representó una inversión de 103.4 millones de dólares, y fue desarrollado en conjunto, a través de la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG), y el Departamento de Transporte de California.

Esta autopista beneficiará en gran medida los cruces comerciales en Otay Mesa, ya que brinda una ruta directa hacia la autopista, para los camiones que ingresan de Tijuana hacia Estados Unidos a través de esta garita.

“El construir la infraestructura fronteriza del siglo XXI, es increíblemente importante para la vitalidad económica de nuestra región, y de todo el estado de California”, señaló en un comunicado, el Supervisor del Condado, Ron Roberts.

“México es el mercado exportador número uno de California, y el tercer socio comercial más importante para Estados Unidos después de Canadá y China. Estamos comprometidos a construir infraestructura de clase mundial, para alimentar y sostener el comercio binacional y apoyar la generación de empleos”, agregó el también líder de la junta directiva de SANDAG.

Por otra parte, esta ruta también ofrecerá un acceso hacia instalaciones industriales en el este de Otay Mesa.

La SR-11 forma parte del proyecto para construir una segunda garita en Otay Mesa, que contempla contará con una tarifa, para agilizar el creciente tráfico de vehículos. Este nuevo cruce fronterizo, plantea una opción que ofrezca un tiempo de espera de aproximadamente 20 minutos, detallaron autoridades.

Por lo tanto, se contempla que una vez que la garita esté construida, requerirá cobro de peaje, aunque a cambio, ofrecerá una opción más rápida para cruzar la frontera.

Laurie Berman, Directora de Distrito de Caltrans, señaló que mientras se consolida este proyecto, tanto vehículos como camiones pueden utilizar la nueva autopista para tener un mejor acceso hacia el sistema de autopistas en Otay.

“Este proyecto parcialmente completado reducirá el tráfico y la congestión en calles locales, al llevar a viajeros hacia su destino”.

La segunda etapa de este Proyecto, contempla la extensión de la ruta hacia la que será la nueva garita, misma que será construida en la tercera y última etapa. La construcción de ambas fases iniciará, tan pronto esté disponible el financiamiento.