QUIERE SER OLÍMPICA

Ana Lilia Durán, halterista de BC, sueña a lo grande; de las figuras a seguir en este 2014

MEXICALI, B.C.- Ana Lilia Durán Ayón, la que hizo historia para México en la halterofilia juvenil en el 2012, sin duda, es una de las atletas a seguir en este 2014.

Y es que la vista están el Campeonato Mundial Sub de Levantamiento de Pesas, Olimpiada Nacional y los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China.

Luego de que en ese 2012 se convirtió en la campeona del mundo en los 53 kilogramos en el Mundial Sub 17, con 67 kilos en arranque y 102 en envión, la bajacaliforniana escribió su nombre con letras de oro en la halterofilia mexicana.

Su hazaña la convirtió en la primera mexicana en subirse a lo más alto del pódium y, para orgullo, originaria del Km. 43, enclavado en el mero corazón del Valle de Mexicali, donde Baja California en la actualidad tiene el Centro de Alto Rendimiento.

“Lily”, como la llaman sus amigos, tras esa conquista en Eslovaquia, regresó a Uzbekistán en el 2013, sede del Mundial Sub 17, donde volvió a treparse al pódium pero en la división de 58 kilos, escapándosele el oro al fallar el 112 en envión.

Va por medallas

La admiradora de la ex tinta Soraya Jiménez, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, sabe que en el 2014 la agenda está bastante cargada, pero acepta el reto para seguir poniendo en alto el nombre de Baja California y de México.

“La verdad me siento emocionada, nerviosa a la vez porque son muchas competencias, digo por la escuela también, pero si estoy preparándome para todo eso, quiero dar el máximo.

“Mi objetivo es ganar una medalla en Rusia (sede del Mundial Sub 20), ganar una medalla en los Olímpicos (en China), mejoras mis marcas, ser de las mejores en 63 kilos, tengo una competencia fuerte con una egipcia, pero todo se puede”, dijo.

Recientemente, “Lily” fue parte de la delegación azteca que hizo campamento en China, donde sorprendió con levantamientos de 88 en arranque, pero sobre todo, 117 en envión, aunque por nada falló los 120 en la tijera.

“Ha sido un cambio brusco porque de 108 kilos que levanté en Olimpiada Nacional, en el Mundial (Sub 17 en Uzbekistán) levanté 107, en China me fui hasta 120, lo fallé pero ya andamos ahí, en arranque aumenté nomás cuatro kilos.

“Me siento contenta porque he aumentado mis marcas, desde que llegue de China, allá aprendí la disciplina, como son los chinos en sus entrenamientos, constantes”, comentó la estudiante del Cobach Plantel Guadalupe Victoria.

Llegar ahí no ha sido fácil para la heredera de Fernando Durán y Yolanda Ayón, luego de una infancia en la que sólo jugaba futbol con sus hermanas Citlali, Carmen, Mayra y Karen, donde ella era la portera.

“La verdad, me la pasaba de vaga, andaba en todas partes, siempre jugando con mis hermanas, yo era la que siempre jugaba en la portería, me colgaba, era la más fuerte, me la pasaba como changa colgada en los árboles.

“Yo digo que eso también me puso fuerte, casi no me gustó jugar con las muñecas, si me compraban pero no me gustaban, me gustaba más que me comparan ropa”, aseguró quien habita en Parcelas del Valle.

¿Cómo llegaste a la halterofilia?

“Mi hermana Citlali fue la que me dijo que entrara al Gimnasio de Pesas, le dije que no porque me daba miedo el ´Profe´ (José Manuel Zayas), desde que estaba chiquita me daba miedo, hablaba muy fuerte y me espantaba.

“Entonces, un viernes mi hermana me invitó a la Unidad Deportiva, le dije que no porque me vas a querer llevar al gimnasio, no me dijo, nomás vamos a dar unas vueltas para bajar de peso, cuando terminó me llevó al gimnasio, iba con miedo pero no estaba el ´Profe´, nomás estaba el ´Cate´ (Manuel González).

“Fue cuando me invitaron, me dijeron que si quería ir, que si quería viajar, que si quería representar a Baja California, me dijeron de Cuba, yo me emocioné y fui al día siguiente, ahí empecé a entrenar con el palito, como todos los niños, a mi me gustó esa adrenalina que se siente levantar, tenía 11 años”.

Antes ¿qué hacías en tu casa?



“Nada, nomás me la pasaba de ´huevona´, comiendo papitas, sodas, viendo tele, viendo Bob Esponja, me gustan las caricaturas. Ahora no me dejan tomar sodas, sólo me dejan comer papitas, me gustan las fritangas”.

¿Fue difícil dar ese paso para someterte a los entrenamientos?

“La verdad, si me gusta entrenar, a veces llegó con ánimo, quiero hacer esto, quiero hacer el envión, a veces me da flojera hacer el físico, todo eso, sin embargo, sé que tengo un motivo, ser alguien en la vida, representar a México en Juegos Olímpicos, siempre he pensado eso, tengo que llegar”.

¿Cómo ha cambiado tu vida ser atleta de alto rendimiento?

“Un chorro ha cambiado mi vida, ahora ya no tengo que estar en la bobería, como dicen los demás, ahora es una vida más estricta, me cambió mucho porque no me dejan salir, tengo que estar entrenando”.

¿Qué ha sido para ti conocer otros países, otra gente?

“Eso es muy bonito, se siente muy bien porque nunca pensé ir a China, cuando fue mi primera Olimpiada (Nacional) en Jalisco, gané y me emocioné mucho porque había ganado un nacional, gané bien fácil, ahora ir a China, representar a México, me emociona un chorro.

“Me gusta viajar, pero a la vez lloro porque no voy a ver a mi familia en un tiempo, cuando regreso me gusta estar con la familia, pero cuando me dicen va haber un campamento… siento ganas de llorar”.

¿Cómo es Lily Durán en competencia?

“Soy una loca, porque eso de sentir miedo no debe ser, aquí tienes que levantar y decir si puedo, aunque te sientas mal, decir si puedo, creo que tengo algo bueno, la mente muy positiva, cuando estoy compitiendo a veces me duele el hombro, la rodilla, ignoró ese dolor para poder levantar”.

¿Qué se sintió ser la campeona del mundo?

“ Se siente una emoción my grande, recordé cuando me quebré el codo del brazo izquierdo, cuando el ´Profe´ me dijo que me iba a cambiar de peso y le íbamos a ganar a todos por haberse burlado de mi, sentí que lo merecía, entrené duro para eso, estaba preparada y Dios estaba conmigo”.

¿Tu eres un ejemplo para tus demás compañeros ¿qué le dices a ellos?

“Que nunca se dejen vencer, a pesar de que todo este mal, que siempre salgan sonriendo, cuando tu competidora te está viendo feo hay que sonreírle, si fallas también hay que sonreír, no debes de llorar, sólo pensar positivo”.

ANA LILIA DURÁN AYÓN

Levantamiento de pesas

Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1997

Edad: 16 años

Signo: Escorpión

Logros:

-Campeona del Mundo 2012 Sub 17 (53 kilos)

-Medallista en Mundial Sub 17 2013 (58 kilos)

-Campeona Panamericana Sub 17 (58 kilos)

-Múltiple medallista de oro en Olimpiada Nacional