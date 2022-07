Rosario Lara: El Sabor de Jalisco en Vista

Por Ana Gómez Salcido

Rosario Lara pudo cumplir su sueño de abrir una pozolería en Vista, California, luego de muchos años de trabajo en diferentes cocinas.

Lara es originaria de Guadalajara, México, y vivió en esa ciudad hasta que tuvo 16 años. Ahí, su madre Elena, le enseñó a cocinar pozole.

“Mi mamá tenía una cenaduría justo enfrente de nuestra casa. Desde que yo tenía 10 años le ayudaba con el puesto; esa es la realidad en México”, comentó. “Ella me enseñó el proceso del pozole. Para hacer pozole se cose el maíz, y a cada maíz se le tiene que quitar la cabecita para que florezca cuando se cose”.

Luego de varios años de aprender a cocinar platillos típicos de Jalisco, ella viajó a Tijuana para ayudar a cuidar a los hijos de su hermana. Al poco tiempo, ella y su hermana se mudaron a San Diego, en donde también inició a trabajar limpiando casas.

“Por seis años trabajé limpiando casas. Aunque ese empleo era bien pagado en ese entonces, decidí cambiarme de trabajo”, comentó. “Tuve la oportunidad de empezar a trabajar para Jack in the Box. Ahí trabajé de todo, y especialmente en la cocina”.

Luego de 9 años como empleada en el restaurante de comida rápida, Lara cambió de nuevo de trabajo, pero ahora si se enfatizó en la cocina.

Ella inició a trabajar como cocinera para Harrah’s Casino. Ahí duró 13 años como cocinera. Hace poco, Lara dejó ese empleo para abrir su propio negocio: la Pozolería Doña Elena.

Cuando Rosario empezó a trabajar en un restaurante de comida rápida, ella no se imaginaba que iba a abrir su propio restaurante algún día. En ese entonces, ella pensaba que iba a abrir una tienda de abarrotes en México.

“Mi sueño no era abrir un restaurante o ser cocinera. Mi sueño de abrir un restaurante se me dio luego de muchos años de trabajo como cocinera”, comentó. “Yo le platicaba a mis hijos mi idea de abrir un restaurante, pero no hacía nada al respecto. Fue hasta que mi hijo y nuera vieron este local que me dijeron que me iban a ayudar a abrir el negocio”.

Por un momento, ese sueño de abrir una pozolería casi no se cumplio, ya que Lara tuvo un accidente cuando trabajaba en el Jack in the Box, donde se dañó un tendón de su hombro. No podía ni siquiera peinarse o bañarse sin sentir dolor, mucho menos cocinar. Fue hasta cinco años después de su accidente que la operaron y logró recuperarse.

“Podía haber estado incapacitada por toda mi vida si no me hubieran operado. Y no trabaje por cinco años porque era mucho mi dolor”, comentó. “Ahora mis hijos se sienten orgullosa de mí, de que cumplí mi sueño. Todos mis hijos me ayudan, y todos mis hijos me han apoyado gracias a dios”.

Su nuera, Isabel Lemos es su socia, y su hijo le ayudó con el concepto del diseño. Ella no tenía experiencia en un restaurante cuando llegó a Estados Unidos, sólo sus estudios básicos. Ahora ella cuenta con La Pozolería Doña Elena ubicada en 1120 N. Santa Fe Avenue, Suite I en Vista. La pozoleria tiene pocos meses operando, pero ya cuenta con clientes que viajan desde Oceanside y Escondido solo para comer su pozole.

“Yo quería crear un negocio diferente. No quería poner un taco shop como hay en todos lados. Mi idea era poner una pozolería como mi mamá”, dijo. “Cuando estábamos buscando que nombre ponerle al negocio pensé en mi mamá y en todo lo que hizo por nosotros. Mi madre vendía pozole para ayudar a mantenerme a mí y a mis hermanos, éramos siete. Y le quise poner su nombre como un homenaje”.

La fotografía de su madre, quien falleció hace 12 años, incluso se encuentra en el menú, para que todos los clientes conozcan quien es la originaria de las recetas de pozole de la Pozolería Doña Elena.

“Mi mamá me enseñó a hacer el pozole, las enchiladas, y todos los platillos típicos de México, hasta los tamales”, comentó. “En Guadalajara son típicas las tostadas de puerco con el pozole, y esas aquí también las vendo”.

En la pozolería también se venden otros caldos como de res, de pollo, y menudo. Otros platillos del menú incluyen burritos y tostadas. Pero lo que más se vende es el pozole rojo y los chiles rellenos, estos al estilo casero.

En Pozolería Doña Elena también se preparan órdenes grandes para fiestas familiares o de trabajo. Y en un futuro se espera abrir más pozolerías como la de Vista, para poder llegar a más gente.

“Con la pozolería hemos tenido una buena respuesta de la comunidad. A los clientes lo que les gusta es que el pozole es casero. Es como si estuvieran comiendo en su casa”, dijo. “Es cansado hacer toda la comida todos los días pero así sabe más sabroso”.

La próxima meta de Rosario Lara es crear un negocio que pueda dejar a sus tres hijos. Ella tiene dos hijas y un hijo. Incluso a su hija más chica le gusta cocinar como a ella. Le pide recetas que utiliza en su pozolería como la de la salsa de los chiles rellenos, entre otras.