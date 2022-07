Sergio R. Rosas: ¡Recursos Para la Comunidad!

Por Mario A. Cortez

Muchos jamás se imaginaron en la profesión que llevan hoy en dia, y mucho menos imaginaron tener una gran pasión por su labor que impacta de forma positiva las vidas de los miembros más vulnerables de la comunidad. Sergio R. Rosas es una de estas personas.

En su infancia, Sergio jamas anticipo ser el Director Ejecutivo de una organización con

un gran impacto positivo sobre la vida de los residentes más necesitados de la ciudad de National City.

En su cargo como Director Ejecutivo dentro del Colaborativo de Centros de Recursos Familiares de National City, Sergio se asegura que los residentes de esta ciudad quienes necesiten recursos pueden acceder a estos mediante 50 organizaciones que operan en el sur de Condado de San Diego. Los servicios con los que Sergio conecta a los residentes de National city van desde asistencia educativa y servicios médicos hasta asistencias sociales.

Pero a pesar de tener un impacto sobre la vidas de tantas personas, Sergio no planeo en esto en su juventud.

Sergio nació y fue criado en Tijuana. En esta ciudad al sur de nuestra frontera, Sergio cursó la primaria y la secundaria. Pero en 1974, su familia emigró al area San Diego.

La adaptación a San Diego y al idioma fue muy rápida para Sergio, ya que él había tomado clases de inglés y porque también les gustaba ver la tele, y el único canal de la región en ese entonces transmitia su programación en inglés.

“Termine la secundaria y nos emigramos a Estados Unidos”, compartió Rosas con La Prensa San Diego. “Yo iba a ir a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas pero emigre a San Diego y me tocó asistir a Montgomery High School.

Sergio forma parte de la historia de la Preparatoria Montgomery High, ya que él fue uno de los primeros alumnos en ocupar sus aulas.

“Me toco abrir Montgomery High en 1974. Curse ahi un tiempo pero no me gradué de Montgomery; me termine graduando de la escuela de adultos de Mar Vista High School en Imperial Beach”, recuerda Rosas.

Tras terminar sus estudios, Sergio vivió de varios trabajos como vendedor de autopartes, pinturas y marcos, entre otros trabajos. A pesar de que no vivía con dificultades ni incertidumbres, Sergio sentía que su vida necesitaba un sentido de dirección.

Cuando su hermano menor se enlisto en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Sergio sintió que esta era una nueva oportunidad que no podía dejar ir.

“Mi hermano menor se inscribió y me dijo que estaba muy bien la Fuerza Aérea. Yo entonces vi a un reclutador en noviembre de 1978 y me inscribí también”, recordó Rosas. “La disciplina es la primera cosa que aprendes como militar. Yo ya tenía 22 años antes de entrar a la fuerza aérea y en realidad no estaba muy centrado, pero que me impongan disciplina cambió mi vida por completo”.

A lo largo de 20 años como militar, Sergio trabajó como preparador físico y director atlético en bases de la Fuerza Aérea. El también tuvo la oportunidad de trabajar como asesor de estudiantes con gente de arabia saudita y Kuwait quienes venían a aprender inglés.

Tras tres años en la Fuerza Aérea, la disciplina de Sergio ya estaba dando frutos, ya que se le asignó un grupo de de ocho súbditos y se le reconocía como líder. Esto lo llevó a ser profesor de academia militar para suboficiales por siete años.

Sergio también aprovechó sus beneficios militares para salir adelante académicamente.

“Me pagaron mis estudios y me mandaron a escuelas profesionales. Yo logre hacer licenciaturas en administración de empresas y capacitación vocacional En 1998 termine mi maestría en recursos humanos”, dijo Rosas.

En 1998, Sergio se retiro como militar y regresó a la vida civil.

“Cuando me jubile ya tenía dos años como primer sargento y era el asesor principal al admiral y al coronel en todo lo que implicaba la disciplina de la tropa. Yo tenía 300 aerotécnicos bajo mi responsabilidad durante mi estadía”.

En enero de 1999, Rosas comenzó a trabajar con Partners for Success, grupo que se asociaba con el Condado para ir a diferentes comunidades para colaborarán con proveedores de servicios. Desde entonces, Sergio ha estado al servicio de la comunidad al llevar recursos hacia quienes más lo necesitan. Hoy en dia, el ya cuenta con 13 años al frente del Colaborativo de Centros de Recursos Familiares de National City.

Los retos que este servidor ve en si dia a dia han cambiado muy poco a lo largo de los años, pero aun así, siempre busca nuevos colaboradores y soluciones para ayudar a la comunidad.

“Siempre estamos buscando nuevas asociaciones, porque así es cómo puede sobrevivir este centro de recursos. Ahora tenemos asociaciones con el Distrito Escolar de National City, con charter schools y con el distrito de Sweetwater. Esto aparte de tener asociaciones con clínicas como La Maestra, Casa de Salud, San Ysidro Health Centers, y Operation Samahan. Si es dental o de optometría estamos buscando siempre socios”.

La labor de Sergio y sus socios no tiene fin, pero a través de su disciplina, liderazgo, y dedicación, los residentes de National City reciben la ayuda que necesitan.