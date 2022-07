Ex braceros: al margen del Presupuesto de Egresos de la Federación por tercera vez consecutiva

Por Abel Astorga Morales

A una semana de aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 en México, existen diversas inconformidades por la forma en que se distribuirá el dinero. La cifra total aprobada en el Congreso de la Unión el pasado 13 de noviembre fue de 4 billones 694 mil 677.4 millones de pesos; es decir, un incremento de 227 mil 451.6 millones de pesos respecto al presupuesto del año 2014. No obstante, aunque se trata de uno de los más altos de la historia, existen diversas dudas e inconformidades, ya que la redistribución del presupuesto, a decir de algunos analistas, no es acorde a las necesidades nacionales y las exigencias de los diversos sectores sociales.

“Estamos repartiendo equitativamente el presupuesto federal” alude un anuncio televisivo del gobierno mexicano. La retórica de las autoridades no hace justicia a todos los sectores sociales, ya que en el recién aprobado PEF 2015 existen diversos recortes que podrían afectar la vida social del país (salud, campo y atención de políticas sociales por ejemplo), mientras que en otros rubros como el de cultura o educación, las asignaciones no son muy distintas a las de años anteriores, y se siguen extrañando incrementos significativos. Por el contrario, el gasto corriente del gobierno federal sigue llevándose buena parte del pastel presupuestario; es inconcebible que prácticamente una tercera parte del PEF se gaste en los estratosféricos salarios de los funcionarios públicos, además de subsidios, prestaciones, incentivos y diversos “gastos operativos”; y peor aún, que buena parte de ese dinero se obtenga a través de la ad-quisición de deuda pública.

Existen diversos grupos excluidos del presupuesto. Una vez más, los ex braceros se quedaron esperando la aprobación de los 1,500 millones de pesos que se necesitan para reanudar sus pagos. Esto sólo para los que ya tiene la hoja de pago en mano, además existen miles de viejos ex migrantes tanto en México como en Estados Unidos que aún están a la espera de la apertura de nuevas mesas receptaras donde puedan acreditarse y acceder al pago de los 38 mil pesos. El Diputado Federal del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, señaló días antes de que se aprobara el PEF 2015, que éste presentaba “errores, deficiencias e incongruencias así como disminuciones en rubros importantes con respecto al 2014”. Asimismo, enfatizó que continuaban los privilegios a la casta política, y por el contrario el sector educativo y agrícola podría verse afectados. Del mismo modo -mencionó-, se dejaba al margen a ex braceros que por tercer año consecutivo “no se ingresa ningún cinco para satisfaces sus exigencias”.

“Se augura 2014 sin pago a ex braceros” fue el título de otro artículo que publiqué en este diario en febrero; y en efecto, el año casi concluye, en este tiempo las movilizaciones de ex braceros continuaron, su postura de inconformidad hacia lo dispuesto por el gobierno federal, así como su apoyo a diversas causas sociales, no cesaron durante el 2014. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta positiva de las autoridades, en lo que respecta a la reactivación del Fideicomiso de apoyo social que entrega 38 mil pesos a cada ex migrante o a sus beneficiarios.

De tal modo que poco más 40 mil ex braceros tendrán que esperar un año más para ver si son considerados en el PEF 2016. Tal situación es un descaro, pues sus demandas no sólo son parte de la agenda pública, sino que, con la aprobación del Fideicomiso de apoyo social desde el 2005, tienen derechos y sus exigencias son parte ya de la agenda de gobierno.

Actualmente los ex braceros oscilan entre los 60 y 100 años de edad, muchos de ellos -por causas naturales- se están yendo sin antes obtener justicia (su dinero). Sobre la forma en que las autoridades han detenido el pago y prolongado la deuda histórica, alguna vez Germán Rubio -activista sinaloense-, me comentó: “‘el tiempo pasa, y no te puedo olvidar’ dice la canción. Pero con el gobierno es al revés yo creo: el tiempo pasa y sí los quiero olvidar; ¡para que se mueran más!”

Diversos especialistas en finanzas se preguntan cómo va a gastar el gobierno federal 4 billones 694 mil 677.4 millones de pesos. Una cuestión resulta evidente, el PEF 2015 es uno de los más altos de la historia, sin embargo, diversas partidas que vienen arrastrándose desde administraciones pasadas, seguirán sin ser atendidas. Pero eso no es todo, con el descomunal presupuesto no sólo se están dejando de lado las demandas y derechos de diversos grupos sociales, sino que además se estaría contrayendo una deuda pública de alrededor de 1,850 millones de pesos diarios, cifras de endeudamiento equiparables a los tiempos de José López Portillo.

Endeudamiento excesivo, incumplimiento de compromisos con diversos grupos sociales (entre ellos los ex braceros), aunado al descontento social generalizado, el alza de la violencia y la escases de oportunidades: se vislumbran como parte del contexto que le espera a México en el año 2015. El “Saving México” con el que la revista Times destacaba la labor del presidente Enrique Peña Nieto, se ha trasformado en los últimos meses en comentarios de reprobación y dudas sobre su administración. “Fracasa Peña en seguridad y respeto al estado de derecho” refirió en los últimos días The New York Times. A esto habría que agregarle que también Peña esta fracasando en la atención de las políticas sociales ya establecidas, y esta propiciando que deudas históricas como la que se tiene con los ex braceros, sigan sin cerrar su ciclo.